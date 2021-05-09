媽尿急衝回家　5歲女童獨留泳池溺水！害死女兒卻反控「鄰居推人」

▲女童其實根本不會游泳，且泳池深度超過身高，卻被母親獨自留在泳池內。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名5歲女童2020年10月與媽媽在自家社區公設的游泳池戲水，然而途中女童母親尿急，因此暫時離開現場，留下女童獨自玩樂，直到20分鐘後才返回現場，沒想到這時女童卻早已溺水，一動也不動地躺在池底。經搶救後，情況仍不樂觀，事發3天後拔管。然而近日此案開庭審理時，女童父親卻還指控一名同住在社區的外籍鄰居將愛女推下水池，所幸事後相關證據都已證實對方並無嫌疑。

根據《中國報》報導，新加坡這名5歲女童2020年10月8日晚間6時10分左右，在母親的陪伴下前往自家社區的游泳池戲水，然而不久後，女童母親因為尿急，便將女兒獨自留在泳池內，自己返家上廁所，過程中又準備了一下晚餐食材，因此直到6時31分才重新返回現場。

女童母親回到游泳池後，遲遲找不到女兒的身影，連忙尋求社區保全人員的協助，然而待保全到場後，便看到女童頭部朝下，沉沒在池底，緊急將其救出，隨後一名好心鄰居聽聞騷動，衝到現場替女童急救，並協助送醫。然而不幸的是，女童的情況仍不見好轉。由於遲遲沒有甦醒，女童的父母只好在3天後忍痛拔管。

據調查，泳池的深度為120公分，但女童的身高僅有106公分，此外，女童的母親其實早非第一次讓女兒獨自待在泳池內，儘管女童只上過3堂游泳課，根本就不會游泳。時隔多月，法院日前開庭審理此案，沒想到女童父親不但沒有檢討自己，竟還公開質疑一名曾經出現在監視器畫面中的外籍男鄰居，聲稱是對方將女兒推下泳池內。不過經相關單位調查，該名鄰居6分鐘後便出現另一個監視器畫面，根本就沒有時間走去推女童。