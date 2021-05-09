路邊轎車「猛切內車道」騎士噴飛對向　落地秒被輾斃！恐怖影片曝

記者張寧倢／編譯

泰國中部巴吞他尼府（Pathum Thani）日前發生恐怖車禍，行車記錄器畫面顯示，一輛機車由左方切入內側車道時，遭路邊駛出的白色轎車從側邊撞飛，騎士連人帶車彈到對向車道，另一輛轎車閃避不及直接將騎士輾斃，畫面相當驚悚。

▲泰國機車騎士被撞飛到對向車道，最後慘遭轎車輾斃。（圖／翻攝自Facebook／ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง）

根據泰國媒體報導，探耶武里縣（Thanyaburi）警局7日上午10點接獲民眾報案稱，一名騎士在車禍事故中當場死亡。行車記錄器畫面顯示，路邊一輛白色轎車打算一次向右切入2個車道，但這位50歲駕駛卻未注意到後方的機車高速疾駛而來，直接將機車從車體側面撞飛，騎士連人帶車越過中央分隔島，彈到對向車道。

更驚悚的是，騎士落地的瞬間，另一輛白色車輛剛好行經此處，事情發生得太快，車上載著3名家人的 40歲駕駛根本就來不及做出反應，直接將其輾過，隨後才踩了煞車，造成這名騎士當場遭到輾斃，畫面宛如驚悚電影場景。

目前警方已經取得證據畫面，正在試圖透過手機確認騎士的身份，並聯絡家屬處理相關事宜。事故影片在臉書瘋傳，有網友留言表示，「這裡原本就是事故好發路段，隨時可能會有車輛開出巷子」、「摩托車很吃虧，如果能選擇慢下來，而不是加速前進就好了」、「這種切換車道的方式真的很要不得」。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ANNA SUI限量童話禮盒，香水30ml +化妝包，特價949元