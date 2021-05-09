又忘關鏡頭！女老師上課突轉頭忘情「舔男伴乳」　全班看傻眼

▲疫情持續蔓延，許多學校改以網路授課，但卻鬧出許多笑話。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

受到新冠疫情壟罩，全球許多國家都開始實行線上教學，不過也因此發生了許多「Zoom鬧劇」。美國紐約就有一名中學女老師上課時，在視訊鏡頭打開的情況下，突然開始吸吮一旁打赤膊男子的乳頭，隨後又若無其事地開始與學生討論作業，整段過程全被學生們側錄下來。據悉，這個荒謬行為發生在「下課前」，目前該名老師已經受到處分。

根據《紐約郵報》獨家報導，紐約市知名學府哥倫比亞中學（Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering）一名教授西班牙語的37歲女老師阿曼達（Amanda K. Fletcher）2020年9月30日在一堂線上課程中，不但中途大嗑義大利麵，上課上到一半，甚至突然將頭塞到一旁不明男子的胸口上，震驚所有在線學生。

▲迦納先前也有一名高材生女大學生上網課時忘關鏡頭，與男友發生親密行為。（圖／推特／@godswayosmo）



只見一旁的男子上半身裸露，而阿曼達將頭靠近後，便突然開始忘情吸吮對方的乳頭，整個畫面全都被視訊鏡頭拍下，即時「直播」給所有學生。過沒多久後，阿曼達才滿足地將頭移開，並重新開始上課，與學生討論作業。

據相關單位調查，這段荒唐的行為發生在下課的12分鐘前，當時所有學生都還在線。事件爆發後，阿曼達並未針對她的脫序行為做出任何解釋，並拒絕接受相關單位的調查，然而目前已經遭到處分。調查單位表示，未來將會加強線上課程的相關規定，嚴格要求老師不可以在課堂上飲食、吸菸，同時禁止非課堂參與者出現。