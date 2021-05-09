蘇格蘭民族黨4度勝選！「脫英派」成主流勢力　最快2023辦獨立公投

First Minister Nicola Sturgeon says a referendum on Scottish independence "is the will of the country”



“In no way can a referendum be described as just a demand of me or of the SNP”#BBCElections https://t.co/PiomUynusA pic.twitter.com/rPpRqtQmXs — BBC News (UK) (@BBCNews) May 8, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

蘇格蘭地區在英國地方選舉的結果出爐，主要致力於「蘇格蘭獨立運動」的民族黨（SNP）在議會的129個議席中贏得64席，第4度取得相對多數席位。而同樣支持「脫英」的蘇格蘭綠黨（Scottish Greens）則贏得8席，2黨將結盟再度推動獨立公投。

綜合路透社等外媒報導，SNP在蘇格蘭議會的129席中贏得64席、綠黨獲得8席、保守黨拿下31席、工黨22席、自由民主黨4席。主張脫英的2黨在議會中獲取了過半席位，可見未來支持「蘇格蘭獨立運動」的聲浪將在蘇格蘭成為主流。

▲民族黨在蘇格蘭選舉中獲得相對多數的勝利。（圖／路透）

身兼SNP領袖的蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）在勝選後，再次重申該黨在選舉期間的承諾，未來將再度推動獨立公投，「因為這是這個國家的意願」，不過，由於新冠疫情猖獗，她目前的首要任務是應對疫情，因此在2023年前不太可能舉行公投，一旦疫情平息，她就會立刻推進獨立公投計劃。

英國首相強生（Boris Johnson）在接受《每日電訊報》的採訪時批評，現在舉行蘇格蘭獨立公投是「魯莽而不負責任的」，因為民眾迫切希望的，是政府能儘速恢復經濟並向前發展。他隨後也去信施特金，邀請對方討論共同的挑戰，團結合作應對疫情。

▲強生去信施特金，邀請對方討論共同的挑戰，團結合作應對疫情。（圖／翻攝自英國政府官網）

不過施特金卻表示，強生沒有任何「民主道理」阻撓蘇格蘭人民選擇未來的權利，若強生意圖忽略人民意願，「那將是荒唐和令人憤怒的」，而且若英國政府持續忽視蘇格蘭人民要求脫英的意願，只會助長人們對獨立的渴望。