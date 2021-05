不斷更新／長征五號證實掉入印度洋！　美軍曝墜落前「最後座標」

▲中國火箭「長征五號B遙二」發射後失控偏離軌道,是近30年來最大的失控太空垃圾。(圖/路透)

記者張寧倢、陳宛貞/綜合報導

中國「長征五號B遙二」火箭發射後失控,將墜回地球。美國太空司令部網站證實,長征五號B遙二火箭已從阿拉伯半島上空重回大氣層。美國太空軍操作的網站Space-Track則指出,火箭已經落入馬爾地夫北部印度洋海域。

12:13

美國太空司令部發表聲明指出,長征五號於美東時間8日晚間10時15分左右(台灣時間9日上午10時15分)自阿拉伯半島上空進入大氣層,目前不清楚墜落地點是陸地或海面。他們不會針對此事直接向有關國家政府發出通知,也不會公布確切墜落位置及碎片影響範圍。

12:05

根據Space-Track,美國太空部隊第18太空控制中隊(18SPCS)證實,長征五號已經重返地球,稱其墜落印度洋馬爾地夫北部海域,但文中的北緯22.2度、東經50.0處卻是沙烏地阿拉伯的魯卜哈利沙漠。該網站稍後發文說明,此經緯度為18SPCS在長征五號墜落前偵測到的最後一筆數據,實際上操作員已經確認,火箭確實落入印度洋。

Yes, we know that the TIP coords (lat 22.2, long 50.0) plot in Saudi Arabia. That was the last place that the @18SPCS computer system recorded it. Operators confirm that the rocket actually went into the Indian Ocean north of the Maldives. We just report the data, folks!