不斷更新／長征五號證實掉入印度洋！　美軍曝墜落前「最後座標」

▲中國火箭「長征五號B遙二」發射後失控偏離軌道，是近30年來最大的失控太空垃圾。（圖／路透）

記者張寧倢、陳宛貞／綜合報導

中國「長征五號B遙二」火箭發射後失控，將墜回地球。美國太空司令部網站證實，長征五號B遙二火箭已從阿拉伯半島上空重回大氣層。美國太空軍操作的網站Space-Track則指出，火箭已經落入馬爾地夫北部印度洋海域。

12：13

美國太空司令部發表聲明指出，長征五號於美東時間8日晚間10時15分左右（台灣時間9日上午10時15分）自阿拉伯半島上空進入大氣層，目前不清楚墜落地點是陸地或海面。他們不會針對此事直接向有關國家政府發出通知，也不會公布確切墜落位置及碎片影響範圍。

12：05

根據Space-Track，美國太空部隊第18太空控制中隊（18SPCS）證實，長征五號已經重返地球，稱其墜落印度洋馬爾地夫北部海域，但文中的北緯22.2度、東經50.0處卻是沙烏地阿拉伯的魯卜哈利沙漠。該網站稍後發文說明，此經緯度為18SPCS在長征五號墜落前偵測到的最後一筆數據，實際上操作員已經確認，火箭確實落入印度洋。

Yes, we know that the TIP coords (lat 22.2, long 50.0) plot in Saudi Arabia. That was the last place that the @18SPCS computer system recorded it. Operators confirm that the rocket actually went into the Indian Ocean north of the Maldives. We just report the data, folks! — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021

11：16

美國太空司令部網站「Space-Track.org」於官方推特發文確認，長征五號B遙二火箭已經「重新進入」大氣層，預計落入印度洋。隨後，美國政府資助的NGO航空航天公司（Aerospace Corporation）也轉發該則貼文證實消息。

10：56

中國國家航天局官方微博指出，據中國載人航太工程辦公室消息，經監測分析，2021年5月9日10時24分，長征五號B遙二運載火箭殘骸已重返大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域，絕大部分在進入大氣層過程中燒蝕銷毀。

據先前報導指出，由於地球表面近3/4是由海洋覆蓋，所以沒被大氣層高溫燃毀的殘骸，極可能會落入水域。哈佛天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，排除4個推進器重量不計，長征五號B遙二火箭主體淨重大約是21公噸，其殘骸仍有可能落在陸地上，另一枚長征火箭的殘骸2020年5月墜落非洲象牙海岸的村莊，幾座建築物遭毀，但沒有造成人員傷亡。

中國外交部7日聲明，大部份的殘骸將在重返大氣層時燃燒，不太可能造成任何傷害。然而，美國國防部則強調，美軍太空司令部將「緊盯」這枚不受控制的火箭重返大氣層的軌跡。

此前，美國軍方用來追蹤太空飛行器和其他太空物體的地面雷達已偵測到一個物體，並歸類為長征火箭主體，這個長約30公尺、寬5公尺，被標定為2021-035B的火箭主體，以每秒超過7公里的速度移動。

▼長征五號B遙二火箭台灣時間上午10時11分經過約旦上空

Chinese Rocket seen over Jordan

5:11am | May 9, 2021#LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q

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