台灣「金鑽鳳梨」完勝日本哈密瓜！　日大飯店主廚狂讚：最棒水果

▲日本2月底以來掀起台灣金鑽鳳梨熱，東京一家大飯店更推出有鳳梨餐點的「好吃台灣」活動。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

日本2月底以來掀起台灣金鑽鳳梨熱，除了時尚餐廳推出鳳梨糕點新商品，現在東京一家大飯店也推出有鳳梨餐點的「好吃台灣」活動，料理長（主廚）大讚台灣鳳梨是最棒的水果。

台灣觀光局東京辦事處與東京池袋的JR東日本大都會大飯店合作推出為期2個月的「好吃台灣」美食市集活動。這家大飯店的餐廳料理長小池哲首度用台灣金鑽鳳梨入菜，包括用薄薄生火腿片配金鑽鳳梨。

小池在受訪時說，市面上很難買到台灣金鑽鳳梨時，他到處尋覓，吃過後，覺得真的是很甜美，沒想到竟有這麼好吃的鳳梨。現在台灣金鑽鳳梨在他心目中是最棒的，如果再用價格和份量做比較，完勝日本哈密瓜。

「好吃台灣」美食市集活動從本月6日開始，到6月30日止，除了有鳳梨入菜之外，菜色還有魯肉飯、台式炒米粉、菜脯蛋、韮菜餅、小籠包、粽子點心、台式蜂蜜蛋糕、愛玉果凍、芒果剉冰等。下午茶有鳳梨奶茶、蝶豆花百香果，可配上鳳梨酥享用。

被媒體問及推出台灣美食的過程最耗工耗時的是什麼？小池答說，製作小籠包時很費工夫，尤其是為了避免小籠包皮破掉，思考了很多方式，最後使用了較厚的麵皮製作。

台灣菜主廚牧令表示，魯肉飯最耗工，豬肉燉煮前要先經過蒸熟和油炸，才能使肉質軟嫩入味。配合日本人的餐飲習慣，這道魯肉飯是以炒飯取代白飯，再淋上勾芡的滷汁。他表示，日本人較不習慣吃八角、辛香料調味，所以會盡量減少放入這些食材，但又要做得逼近台灣菜的原味。

觀光局東京辦事處所長鄭憶萍表示，JTB綜合研究所日前針對日本民眾實施「疫後海外旅行意願調查」，結果顯示台灣是日本民眾疫後出國最想去的「亞洲旅遊地」首選。

觀光局東京辦事處在4月底5月初，日本「黃金週」長假期間與日本鼎泰豐合作推出台灣市集，這次與大都會大飯店合作推出「好吃台灣」美食活動，就是希望用美食撫慰遲遲無法一圓遊台灣美夢的日本人的胃。

今天到這家大飯店享用台灣美食的客人多，也有旅居日本的台灣人。一名在日本工作4年的劉姓女生與2名好友來大吃一頓。3人都是受到疫情影響這一年半以來無法返國，從網路上的美食網站得知這大飯店有台灣美食，特地來解鄉愁。

大都會飯店是台灣旅行團常利用的飯店，副總統賴清德2019年5月訪日的時候曾在此舉辦演講。JR東日本集團在2019年接手台北的六福皇宮，預定今年夏天開幕。