勢利眼婆婆生日當眾酸「不會做人」　媳婦端蛋糕氣炸華麗反擊

▲媳婦準備生日蛋糕被婆婆嫌得一無是處。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

遇到價值觀扭曲、勢利眼的婆婆，會讓媳婦一輩子痛苦，而一名媳婦日前在臉書上分享她和婆婆的日常互動以及終於爆發的那一刻時，網友們看了紛紛叫好，認為即便因此會永遠和婆婆結下樑子也非常值得，是「今日看到最解氣的文章」。

原PO開頭便表示，「我被拉黑了」，意思是在婆婆的世界裡永遠黑掉，就像在手機通訊人中被封鎖了一樣。她自曝有個愛錢、勢利眼的婆婆，而因為家境貧窮的關係自己和娘家都被婆婆看不起，「結婚後就沒入過婆婆的眼」，但看在先生的面子上，她只好對婆婆百般容忍，心想反正也不是住在一起，過年過節捱過冷嘲熱諷也就算了。

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不過情勢在小叔交了一個有錢女友後就變得對原PO更加不利，原PO表示小叔的女友家裡有好幾棟房，女友父親還給把其中一棟房給他們住，甚至掏出100萬讓小叔去開工作室，「婆婆就一直誇女方多好多好，又乖又漂亮嘴又甜又勤快。」這樣的情況在婆婆生日當天變得全面白熱化，當天全家外出替婆婆慶生，小叔女友也去了，還送給婆婆名牌包，瞬間變成當晚全家的焦點，原PO的送禮壓力就變得相當沉重。

晚餐後原PO拿出她先準備好的生日蛋糕說，「媽，生日快樂，我們來切蛋糕吹蠟燭吧！」結果竟然換來婆婆一對大白眼，還轉過去和小叔女友抱怨，但事實上是當著眾人的面要讓媳婦徹底顏面掃地。婆婆嫌棄都已經吃飽了，誰還要吃原PO的蛋糕，甚至酸說「有些人就是不會做人，不會看場合，安靜點不行嗎？不說話也沒人會當她啞巴啊，煩死了！」

原PO老公聽到氣得要當場拍桌，但即時被原PO阻止了，不過她並不是想默默承受，而是要親自回擊惡婆婆的狠毒言論，「我轉過去對婆婆說：你很有錢嗎？憑什麼在那裝貴婦看不起人？你到底以為你是誰？像你這種不尊重人的勢利鬼，我看到你才想吐，煩死了！」在絕地大反擊後原PO說，她已經告訴老公以後別想再要她和婆婆見面。

網友紛紛回覆，「做得好！正好讓小叔女友看到婆婆真面目」、「今日看到最解氣的文章」、「這樣對她剛好而已」、「你應該拿蛋糕砸她的」、「華麗的轉身，再也不見」、「以後都不會再見面的話，當下直接蛋糕砸臉會更解火！」