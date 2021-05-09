　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勢利眼婆婆生日當眾酸「不會做人」　媳婦端蛋糕氣炸華麗反擊

▲▼蛋糕、生日蛋糕。（示意圖／Pixabay）

▲媳婦準備生日蛋糕被婆婆嫌得一無是處。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

遇到價值觀扭曲、勢利眼的婆婆，會讓媳婦一輩子痛苦，而一名媳婦日前在臉書上分享她和婆婆的日常互動以及終於爆發的那一刻時，網友們看了紛紛叫好，認為即便因此會永遠和婆婆結下樑子也非常值得，是「今日看到最解氣的文章」。

原PO開頭便表示，「我被拉黑了」，意思是在婆婆的世界裡永遠黑掉，就像在手機通訊人中被封鎖了一樣。她自曝有個愛錢、勢利眼的婆婆，而因為家境貧窮的關係自己和娘家都被婆婆看不起，「結婚後就沒入過婆婆的眼」，但看在先生的面子上，她只好對婆婆百般容忍，心想反正也不是住在一起，過年過節捱過冷嘲熱諷也就算了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過情勢在小叔交了一個有錢女友後就變得對原PO更加不利，原PO表示小叔的女友家裡有好幾棟房，女友父親還給把其中一棟房給他們住，甚至掏出100萬讓小叔去開工作室，「婆婆就一直誇女方多好多好，又乖又漂亮嘴又甜又勤快。」這樣的情況在婆婆生日當天變得全面白熱化，當天全家外出替婆婆慶生，小叔女友也去了，還送給婆婆名牌包，瞬間變成當晚全家的焦點，原PO的送禮壓力就變得相當沉重。

晚餐後原PO拿出她先準備好的生日蛋糕說，「媽，生日快樂，我們來切蛋糕吹蠟燭吧！」結果竟然換來婆婆一對大白眼，還轉過去和小叔女友抱怨，但事實上是當著眾人的面要讓媳婦徹底顏面掃地。婆婆嫌棄都已經吃飽了，誰還要吃原PO的蛋糕，甚至酸說「有些人就是不會做人，不會看場合，安靜點不行嗎？不說話也沒人會當她啞巴啊，煩死了！」

原PO老公聽到氣得要當場拍桌，但即時被原PO阻止了，不過她並不是想默默承受，而是要親自回擊惡婆婆的狠毒言論，「我轉過去對婆婆說：你很有錢嗎？憑什麼在那裝貴婦看不起人？你到底以為你是誰？像你這種不尊重人的勢利鬼，我看到你才想吐，煩死了！」在絕地大反擊後原PO說，她已經告訴老公以後別想再要她和婆婆見面。

網友紛紛回覆，「做得好！正好讓小叔女友看到婆婆真面目」、「今日看到最解氣的文章」、「這樣對她剛好而已」、「你應該拿蛋糕砸她的」、「華麗的轉身，再也不見」、「以後都不會再見面的話，當下直接蛋糕砸臉會更解火！」

ET快訊
第二波水逆來了！「5星座」成重災戶　人財兩失大噴錢
雞排妹、陳沂對決「關鍵起因」！　她意外促直播
董至成月給14歲兒「3萬塊零用錢」　原因藏苦心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

快訊／華航模擬飛行教官足跡公布！陳時中下午2時說明

經典小鎮護照「集滿30個印章」抽5萬！玩最多次再抽LINE POINTS

勢利眼婆婆生日當眾酸「不會做人」　媳婦端蛋糕氣炸華麗反擊

高鐵今再加開2班北上全車自由座列車　歡慶母親節北返還有位置　

最愛台灣食物曝　吃素俄國妹「鹹酥雞攤初體驗」：嚇到我了！

瑞豐夜市東山鴨頭鳥蛋噴飛！燙傷小孩手　她吃米血還咬到多顆石頭

收中華郵政繳納郵件關稅通知小心　1招識破恐是詐騙集團假冒

恐得撐到颱風來　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞最壞最壞打算」

拚會考／自然4科必考重點題一次看　補教師揭圖表、素養題拿分關鍵

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

快訊／華航模擬飛行教官足跡公布！陳時中下午2時說明

經典小鎮護照「集滿30個印章」抽5萬！玩最多次再抽LINE POINTS

勢利眼婆婆生日當眾酸「不會做人」　媳婦端蛋糕氣炸華麗反擊

高鐵今再加開2班北上全車自由座列車　歡慶母親節北返還有位置　

最愛台灣食物曝　吃素俄國妹「鹹酥雞攤初體驗」：嚇到我了！

瑞豐夜市東山鴨頭鳥蛋噴飛！燙傷小孩手　她吃米血還咬到多顆石頭

收中華郵政繳納郵件關稅通知小心　1招識破恐是詐騙集團假冒

恐得撐到颱風來　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞最壞最壞打算」

拚會考／自然4科必考重點題一次看　補教師揭圖表、素養題拿分關鍵

雞排妹沉默3分鐘！攻「性騷擾」卻被陳沂碾壓　鄉民：大招全被封住

誰說高速公路不能迴轉？大陸「超狂U型車道」讓路痴駕駛都開心

快訊／華航模擬飛行教官足跡公布！陳時中下午2時說明

大食怪快來逢甲！酥脆多汁炸豬排、痛風海鮮　8家高CP值餐廳必訪

「阿嬤最愛吃白色狗肉！」萌狗躺懷裡傻爆眼　下秒慌張掙脫笑翻媽

獨家秘製冷滷香辣過癮！台中人氣辣脆腸　必吃「凸皮」Q脆彈牙

經典小鎮護照「集滿30個印章」抽5萬！玩最多次再抽LINE POINTS

謝金河：兩岸經濟從「原來互補」變成「完全競爭」　沒有誰靠誰！

印度男與女友被捕！瞞報行蹤搞派對　禍港「變種病毒」恐擴散

絕美復古玻璃屋！板橋期間限定新景點　看戲、做藍染體驗傳統藝術

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

恐得等颱風了　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞打算」

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

月薪80K是啥感覺？網曝殘酷真相

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

老闆要求完工拍照！工地哥裸上身「8塊冰塊肌」入鏡

7台人從馬來西亞買船開回台灣　指揮中心回應了

印度返台僑民「4人有症狀」機場先採檢

台中參加婚宴！他見「10位超大咖」畫面超震撼

東山鴨頭「鳥蛋」噴飛燙傷小孩手　她吃米血還咬到石頭

竹科男友「媽媽幫他打手槍」！網友接棒爆事跡

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

「員工太聽話」反讓失敗率大增！

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

李家同自爆「高中帥如利路修」　畢業照曝光

更多熱門

相關新聞

懷孕遭婆狠酸「空包彈」　流產還嗆：妳看吧

懷孕遭婆狠酸「空包彈」　流產還嗆：妳看吧

女生迎來懷孕時，都會希望和家人分享喜悅。一名女子好不容易懷孕了，便開心的向婆婆報喜，沒想到卻被狠酸「不要高興的太早啦，搞不好是空包彈嘞」，後來她去醫院檢查，果真發現10週的寶寶沒了心跳，讓她心情瞬間難過不已，結果婆婆還在說風涼話「妳看吧，我從一開始就跟妳說是空包彈了啊」，讓她心寒至極。

案發現場／惡媳勒死婆婆　冷眼夫助棄屍垃圾山

案發現場／惡媳勒死婆婆　冷眼夫助棄屍垃圾山

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

婆婆嫌6月娃不會說話　她開嗆…老公中槍了

婆婆嫌6月娃不會說話　她開嗆…老公中槍了

關鍵字：

靠北婆婆2.0婆媳問題

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

雞排妹、陳沂深夜直播吵架！1.5萬人圍觀

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

恐得等颱風了　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞打算」

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面