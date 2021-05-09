海王星「下鑽石」！最新研究曝外星球也降雨　和地球雨滴大小相近





▲NASA探測器朱諾號（JUNO）環繞木星，探測到存有大量水氣。（圖／翻攝自NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）刊登美國地球物理聯盟（AGU）的最新研究指出，儘管大氣成分以及雨滴化學組成大為殊異，地球上的雨滴和其他行星與衛星上的雨滴尺寸大小，竟然都相當接近，有助於科學家了解其他星球的大氣環境。

地球上的雨滴眾所周知是由水（H₂O）所組成，但太陽系中其他行星也有「降雨」現象，只是落下的並非水，各星球的雨滴成分有所不同。AGU研究報告指出，金星上所降下的是硫酸雨（H₂SO₄）；木星則是氦（He）或氨（NH3）的冰雹，降下時呈糊狀；火星下二氧化碳（CO₂）或乾冰；木衛六降下的則是甲烷（CH₄）和液態天然氣；科學家推測認為，海王星雲層中降下的雨是純粹的碳，形式是鑽石；某些行星在大氣環境條件符合的情況下，甚至會降下液態鐵（Fe）或石英（SiO2）。

研究指出，其他星球上的雨滴組成成分與地球極為不同，但在如此不同的大氣中降下的雨滴大小卻彼此相近。在不同星球上，引力愈大，雨滴愈小，地球雨滴為11.18毫米，土衛六29.96毫米，火星18.27毫米，土星為10.94毫米，木星則為7.07毫米。

該研究主要作者、哈佛大學行星科學家洛夫特斯（Kaitlyn Loftus）表示，這些雨滴雖然成分迥異，但在穩定情況下的尺寸變化其實相當小，而在溫度、氣壓、相對濕度、降雨距離和行星引力確定的條件下，半徑小於0.1毫米的雨滴在落下後、觸地前即會蒸發，而較大的雨滴半徑可達數毫米，落地後則會碎裂成更小的雨滴。

至於各星球雨滴尺寸何以如此相似，洛夫特斯尚未能明確了解箇中原因，但她認為可能和雨滴的表面張力及密度限制有關。