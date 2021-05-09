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印度驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」！　專家指第3波疫情將來襲

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲印度疫情慘重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情陷入煉獄般的等級，政府當局指出「雙重變種病毒」可能和造成致命的第二波疫情有關，而最高科學顧問則指出，第三波疫浪來襲將是「必不可免」。此外當局還指出在逾萬個有效樣本中，有3532個結果可能是令人擔憂的新變種病毒。

綜合外電報導，變種病毒「B.1.617」最早於3月在印度發現，相對於原初的病毒，科學家發現了15個變異處。疫情高峰於4月爆發，印度國家疾病管制中心負責人蘇吉辛（Sujeet Singh）博士警告，疫情的爆發力尚未完全發揮。

蘇吉辛指出「B.1.617」變種病毒最早在印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）被發現，在過去一個月內多個邦的病例激增也被認為與此變種病毒有高度相關，但確切的關聯性尚未完全建立，代表有其他可能的關聯存在。

印度總理的科學原則顧問（principal scientific advisor）拉哈萬（K V VijayRaghavan）博士則警告，根據估算指出病毒對疫苗舉有高程度的免疫性，第三波疫情將難以避免。他說無法預測第三波疫情何時會到來，但疫苗勢必得「再升級」以因應又一波更新更猛的疫浪。

拉哈萬表示，已感染病例和目前市面上在施打的疫苗，可能會導致病毒更進一步變種以求生存。印度日前紀錄單日逾4.12萬例確診、近4000死的恐怖數字，但醫學專家們擔心實際病例比官方統計的結果還要多上5至10倍，而增強傳播力的變種病毒會愈來愈多，且對現有疫苗免疫。

在目前總共取得的1萬3000個有效樣本中，科學家發現3532個樣本令人憂心的新變種病毒，其中1527個具有「B.1.617」變體。病毒學家賈米爾 (Shahid Jameel)早前告訴英國《獨立報》，病毒中2個主要突變為E484Q和L425R，會讓傳播力更強、速度更快，在病人或已接種的人體內，避開了抗體反應。

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