長征五號火箭9日「返回大氣層」　可能掉在哪？分析一次看

▲長征五號B遙二將在台灣時間9日清晨7時~下午3時之間返回大氣層。（圖／路透）

中央社巴黎8日綜合外電報導

中國發射的長征五號B 遙二火箭在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在 地球未知地點。不過專家表示，殘骸掉在人口密集處的 可能性微乎其微。

以下是針對長征長征五號B遙二火箭殘骸墜落的相關分析：

● 長征火箭為何墜落？ 長征五號B遙二火箭在4月29日搭載中國太空站「天和」核心艙，從海南省文昌航天發射場發射，天和核心艙在飛行492秒後脫離長征火箭主體結構，直接進入原 本預定的軌道。

長征火箭藉由主體結構和4個推進器將酬載直接送 入低地軌道，不過這個主體結構也曾在軌道內，而且因為與大氣層之間的交互作用越來越強，使火箭往地球向墜落。

若是如此，這將是太空飛行器在不受控制情況下重 返大氣層的最嚴重事件之一，且有可能會落在有人居住 的地點。

● 最可能的情況是甚麼？

最有可能的情況是，沒被大氣層高溫毀損的任何殘骸，會落在海洋或無人居住的地區，但仍有造成人員或財產損失的可能性。

考量火箭的高度在距離地表150公里到250公里之間 ，重返大氣層非常難以預測。

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）負責工程與研發創新的主管波布林斯克伊（Nicolas Bobrinskoy）表示，因為低層大氣更容易發生密度變化的狀況，「我們無法確切斷定什麼時候會發生」。

截至歐洲時間7日晚間，有預測認為火箭會在格林 威治標準時間8日21時（台北時間9日清晨5時）至9日7 時（台北時間9日下午3時）之間重返大氣層。 但波布林斯克伊指出，即使是在重返大氣層前一個 小時，不確定性依然很高。

可以確定的是，長征火箭主體結構正以大約41度的 仰角繞著赤道，也就是說任何殘骸都將會落在北緯41度 和南緯41度之間。 希臘、西班牙和北非地區都在內，還有美國和中國 的大部分地區，但不包括法國和德國。

最有可能的接觸區域是水，因地球表面近3/4被海洋覆蓋。 巴黎文理研究大學天文台（Paris-PSL Observatory）的天文學家德萊菲（Florent Delefie） 則說：「殘骸落在有人居住區域的機率很小，可能只有百萬分之一。」

即使火箭殘骸果真落在建築物，撞擊的速度也會相對較慢，大約是時速200公里，相較之下，隕石撞擊地球的速度可達每小時3萬6000公里。

▲中國「長征」火箭正在墜落當中。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）



● 過去最嚴重的威脅是甚麼？

重達76噸的美國國家航空暨太空總署（NASA） Skylab太空站，在1979年重返大氣層是最嚴重也是最廣 為人知的意外事件，這起失控的意外造成殘骸散落在印 度洋與西澳州（Western Australia）。

2020年，另一枚長征火箭的殘骸落在非洲國家象牙 海岸的村莊，雖然毀損了建築物，但沒有造成人員傷亡 。

從60多年前人類進入太空時代至今，約有6000個失 控物體重返地球大氣層，只有一次殘骸打到人。

● 這個問題可如何避免？

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，他期望天和核心艙與火箭脫離後，中國能夠加強火箭主體 以執行受控的脫離軌道作業，「我認為按照目前標準而 言，火箭不受控重返大氣層是無法容忍的」。

他說，「自1990年以來，沒有任何超過10噸的殘骸 蓄意留在軌道且不受控重返大氣層」，沒有4個推進器 或推進器內沒有燃料時，長征五號B遙二火箭主體淨重 大約是21公噸。

● 其他國家如何避免這個問題？

大多數消耗性火箭，結構體第一節都無法達到軌道速度，且不能重返大氣層及落在原本預定的重返區。

其他一些較大的結構體第二節則執行離軌點火以降低高度 ，減少在軌道上的時間，並降低與其他太空飛行器相撞 的機會，或是立即重返大氣層。 先前曾有人猜測，長征五號B遙二火箭的主體將執 行自動脫離軌道，但這個狀況似乎沒有發生。

長征五號運載火箭總指揮王珏4月29日在文昌航天發射場的記者 會表示，（中國）第2次的發射比首次明顯改善，但並 未提及脫軌作業。

美國軍方用來追蹤太空飛行器和其他太空物體的地 面雷達已偵測到一個物體，並歸類為長征火箭主體，這 個長約30公尺、寬5公尺，被標定為2021-035B的火箭主 體，以每秒超過7公里的速度移動。