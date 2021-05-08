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媽媽買保險要像保養　壽險業者建議3方向補足才深層！

▲國泰人壽表示，母親節保單檢視要全面，就像保養一樣不只全面還要深層。（圖／國泰人壽提供）

▲國泰人壽表示，母親節保單檢視要全面，就像保養一樣不只全面還要深層。（圖／國泰人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

母親節將至，成為媽媽以後，看似無所畏懼，但其實媽媽最怕自己倒下，成為孩子的負擔，專家強調，保險就像「保養皮膚」，建議媽媽們針對不同年齡、需求定期檢視，調整自身的保障組合。

「好害怕！不能陪你長大了。」國泰人壽表示，這是來自一位保戶的真實告白，該名保戶本身就相當喜歡小孩，原本懷孕的過程中，與老公非常期待寶寶的來臨，產檢、生產過程也相當順利，沒想到產後第三天突然昏迷，發現是產後最致命的「肺栓塞」，全身缺氧導致多重器官衰竭、中風與腸缺血，最後靠葉克膜及哈特曼氏手術保住性命，但也被醫師判斷須專人照顧，還好先前規劃長照保障，領到的長照一次性保險金24萬元用來支付長照器材等自費費用，額外每月2萬元的長照分期保險金作為聘請看護使用，讓家人生活不至於有太大衝擊。

國泰人壽統計，完整六大保障（住院／實支、手術、意外、重疾、長照、壽險）當中，30至40歲的媽媽們，擁有最多的保障組合是「住院／實支+手術+意外」，若個別以單一保障分類來看，以投保重疾、長照、壽險保障的媽媽，比例最為不足，僅佔2至4成；提醒媽媽們，針對不同生涯階段需求，需定期檢視保單，如同「皮膚保養」一樣要全面且深層，才能發揮最佳效果，留意保障「廣度及深度」，建議可從三大階段思考，進行補足。

第一，小孩出生、買房子，家庭責任加重，可另規劃意外險、壽險，並以小孩生活教育費、房貸金額作為保額規劃參考。

第二，兼顧家庭及事業，生活忙碌壓力大，或有家族病史：建議可進階規劃重大傷病險，保額可以期望疾病治療品質為參考。

第三， 擔心身體退化或家庭無法負擔龐大照顧壓力：可透過長照險來補足保障，並以期望的照護品質作為保額參考。

另外，女力崛起，根據富邦人壽了解，高達7成的女性上班族自認「經濟獨立」，然面對低薪、高房價的大環境，逾6成的女性上班族也反映難以負荷家庭與工作的雙頭壓力，一年一度的母親節就在明天，提醒所有為家庭辛勞付出的媽媽們，在照顧家庭的同時也不要忘記寵愛自己，善用三金投保術，為自己累積人生資本、打造無憂生活的基礎。

第一，健康金； 媽媽們在肩負家庭勞務及教養子女責任的同時，也要重視自身健康狀況，特別是突如其來的意外或罹病造成的風險，建議可強化重大傷病險或癌症險等保障。衛服部最新統計數據顯示，每4分31秒就有一人確診罹癌，且乳癌仍為女性罹癌之冠，肺癌次之。富邦人壽提醒，考量自身醫療保障時，千萬不可忽略癌症險的規劃，並應注意保障範圍是否符合現代癌症治療的需求，除了基本的癌症門診、住院、手術等費用外，放射線治療與化學治療保險金的給付，及癌症末期安寧照顧保險金都是考量重點，行有餘力，建議也可補強一次性給付型保單，並搭配健保型重大傷病險也是不錯的選擇，此外，媽咪們精打細算，每分錢都要用在刀口上，富邦人壽建議媽咪們不妨考慮具健康管理機制「多走路，保費就可打折或是提供現金回饋」的計步外溢保單，投保後只要走路達到健康步數折扣標準，就可享健康管理回饋保險金，不僅贏了健康還能對荷包帶來好康。

第二，教育金；子女養育費也要及早準備，調查顯示，逾6成的青年勞工表示自己「有負債」，且主因又以「學貸」位居首位。不想讓子女一畢業就負債，就必須提早做好子女教育基金的規劃，且必須「專款專用」，才能在預定的時間點達到目標。富邦人壽建議，教育金理財首重穩定、成長性，利變型保險有機會藉由宣告利率(註4)獲得額外的增值回饋分享金，及早規劃，藉由時間複利效果，將可相對輕鬆地逐步累積子女教育基金。

第三，退休金；據內政部統計，2019年國人平均壽命達80.86歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創下歷史新高，顯示女性晚年獨自生活的機率比男性高，更應用心理財，準備充裕的退休金支應退休生活。富邦人壽提醒，退休規劃並非一蹴可幾，規劃重點包含建立經濟安全、補足醫療費用缺口、並透過資產累積準備養老金。

富邦人壽也建議媽媽們，要有專款專用的概念，及早行動逐一豐足「養老」、「醫療」、「長照」與「責任」四大帳戶，例如，「養老帳戶」可規劃利變還本險，透過商品年年還本的特色，打造源源不絕的「終身俸」；富邦人壽財務精算處執行副總董采苓也提醒，新時代媽媽在為家庭進行風險規劃時，應以「家」為單位，將夫妻的收支、未來財務需求和保障缺口一併納入考量，並搭配保單健檢，針對家庭風險缺口進行補強。

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國泰人壽富邦人壽長照退休

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