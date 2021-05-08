1年3次緊急事態！日本民眾「防疫疲勞」成效打折　確診數屢創新高

▲三度上路的「緊急事態宣言」實施近兩週成效不彰。（圖／路透）



文／中央社

日本政府過去一年來共發布3次「緊急事態宣言」，3次都延長，視其為防疫重要手段，但成效已不彰，可說「傳家寶刀已鏽」；首相菅義偉將防疫希望放在疫苗，希望加速接種速度。

日本政府4月23日決定，從4月25日到5月11日，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，三度發布「緊急事態宣言」。

不過，三度上路的「緊急事態宣言」實施近兩週成效不彰，無法確實減少新增確診病例，讓日本政府昨天決定，不僅將原訂5月11日解禁日延長到5月31日，也從5月12日起將範圍擴大到愛知縣與福岡縣。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境7日共新增6057例確診病例，繼今年1月16日第3波疫情高峰後，再度出現單日逾6000例；7日單日新增148例死亡病例，更創疫情爆發以來新高紀錄。

短期集中未顯成效

菅義偉三度「緊急事態宣言」一開始預設只有17天，目的就是為了在短期間內採取集中防疫措施，但未見成效只好延長。

日本時事通信社報導，不少餐飲店業者看到疫情平息遙遙無期，重新開店不知要等到何時，紛紛表達失望意見；有些店家面對政府放寬停業籲請也感到厭煩地說，「政府因應對策一直在變」。

每日新聞社論直言，「短期集中的防疫對策是失敗的」，從4月25日實施「緊急事態宣言」以來，就無法大幅降低每日新增染疫數，延長也是不得已。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



社論指出，無法解除宣言的原因，出在菅義偉堅持「短期集中」，畢竟當時專家就已經建議，「宣言期間至少也要3週」，結果仍一意孤行選擇了17天。

雖然透過連串對策，讓東京都及大阪府外出人潮較今年一月二度發布的「緊急事態宣言」期間來得少，但面對變種病毒株更強的傳染力，讓抑制疫情變得更為困難，不得不說政府的理解過於天真。

讀賣新聞報導，日本政府至今每次發布「緊急事態宣言」，就不斷地對防疫對策進行修正，這種缺乏防疫政策一貫性的結果，就是易給外界「即興防疫」印象。

菅義偉昨天在宣布延長「緊急事態宣言」時說，相信很多人可能對宣言再度延長感到失望，「但是，我們在不久的將來一定能夠跨越這次難關」。

菅義偉也說，「對持續為大家帶來負擔，我要深深致上歉意」。

日本政府2020年春天首度發布「緊急事態宣言」，當時廣泛針對各行各業籲請停業，因為難以預測什麼樣的防疫對策能有效果，當時日本民眾都配合時任首相安倍晉三的「一同跨越二次大戰後最大危機」呼籲，許多人都避免外出。

不過，今年一月二度發布「緊急事態宣言」後，籲請停業對象縮小到只剩餐飲業界，因為政府根據過去一段時間經驗進行修正，將感染重點放在餐飲方面。

防疫疲勞讓宣言成效打折扣

但「緊急事態宣言」發布時機慢半拍，且二度發布的「緊急事態宣言」加上延長，總時間長達73天，讓愈來愈多日本民眾出現「宣言（防疫）疲勞」，一名日本政府部會首長回顧這段過程說，「傳家寶刀已鏽」。

▲愈來愈多日本民眾出現「宣言（防疫）疲勞」。（圖／路透）



就在這樣的氛圍下，日本政府三度發布「緊急事態宣言」，再度籲請各行各業停業，包括很容易成為民眾外出目的地的購物中心及活動會場等，主要理由是為了在黃金週長假中抑制人潮移動。

日本政府當時的想法是，「只要能減少人潮移動，就能大幅減少新增確診病例」。

不過，由於沒有明確根據證明這些場所容易造成感染，所以讓業界出現反彈，本月12日起又退回二度「緊急事態宣言」的水準，主要針對餐飲業籲請停業。

這次宣言延長期間，日本政府將較以往更加嚴格因應帶酒進餐飲店，及到戶外地區飲酒等行為，但只靠新對策，也不保證能在5月31日前封鎖變種病毒株擴散。

菅義偉將疫苗接種視為打破目前困境的決定性手段，他昨天說，加速疫苗接種，及在那之前無論如何都要防止疫情擴散，「我會站在這兩項工作的最前線，全力以赴」。

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