菜鳥美軍持槍逃兵！　劫校車遭「18名小學生包圍」質問到崩潰

An Army recruit at Ft. Jackson seized a school bus filled with children after making a reckless break for home. Brigadier Gen. Milford Beagle says the recruit jumped the fence with his rifle. @CBSEveningNews has the details. https://t.co/dnT4Xoyaav pic.twitter.com/Lu5jePJmBs — CBS News (@CBSNews) May 7, 2021

記者張方瑀／綜合報導

美國南卡羅來納州23歲陸軍新兵柯拉佐6日上午拿著步槍逃出軍營，接著跳上一輛滿載小學生的校車，要求司機將他送到下一個城鎮，並說他不想傷害任何人。沒想到在警方趕抵現場之前，車上18名小學生對著柯拉佐瘋狂提問，他最後竟受不了，將所有人趕下車後，自己開著車在逃離過程中遭逮。

根據《華盛頓郵報》報導，柯拉佐（Jovan Collazo）6日上午拿著一把步槍逃出位在傑克遜堡（Fort Jackson）的陸軍訓練基地，隨後跑到一輛停在公車站旁的小學校車上，並拿槍對著司機說，他不想傷害任何人，但必須開車送他的下個城鎮。

從曝光的影片可以看到，柯拉佐衝上校車後，立刻大聲要求司機關門。里奇蘭郡（Richland County）警長洛特（Leon Lott）表示，公車上共有18個學童，其中一些人慌張地打電話給父母，也有人一直反覆問柯拉佐為什麼上車、是不是要傷害他們。

Deputies said Jovan Collazo, 23, went to a bus stop and followed several elementary students onto a school bus, armed with a rifle.https://t.co/B3aTvsqylW — WGXA (@WGXAnews) May 7, 2021

結果在僵持6分鐘後，柯拉佐的情緒看起來有點崩潰，所以就將全部的孩子跟司機趕下車，自己繼續開車逃離，隨後在一處社區被逮捕。

傑克遜堡基地指揮官比格爾（Milford H. Beagle Jr.）表示，柯拉佐趁著所有人在吃早餐休息時拿著沒子彈的步槍逃離，「他是個非常安靜的人，我們猜測他只是想要回家，一切都和恐怖活動無關。」比格爾也強調，基地防衛確實出現疏失，他們將會進行檢討。

儘管柯拉佐對孩童並無惡意，但仍面臨數十項指控，包含19項綁架、劫車、武裝搶劫等罪名；另外陸軍也會對他做出擅離職守、竊盜武器等指控。

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