火星的聲音！NASA公布最新影片　首度聽見機智號「破風飛行」

記者張寧倢／編譯

火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）上月底完成第4次飛行，美國太空總署（NASA）公布最新影片，由探測車「毅力號」（Perseverance）拍攝當時的飛行狀況，更首次聽見了直升機螺旋槳葉的劃破氣體的聲音。

▲美國NASA透過影片首度公開了機智號飛行的聲音。（圖／翻攝自YouTube／NASA Jet Propulsion Laboratory）

根據美聯社報導，NASA於7日發布了最新的火星影像，但此次突破以往，首度能在影片中同步聽見微型直升機「機智號」飛行時的聲音。在4月30日的第4次飛行中，機智號的槳葉以每分鐘超過2500轉的速度旋轉，在火星稀薄大氣中發出的低沉嗡嗡聲，聽起來就像距離遙遠的蚊蟲發出的翅膀振動聲。

報導指出，由於機智號與毅力號上的收音麥克風相隔超過80公尺，隆隆呼嘯的風聲掩蓋飛行聲，科學家們便將84赫茲的槳葉振動音頻獨立放大，並降低80赫茲以下與90赫茲以上的其他頻率，使機智號的聲音能夠更加清晰。於此同時，機智號7日下午也進行了108秒的試飛，在騰空10公尺的高度下，向南飛越129公尺到達新的降落點。

據本站先前報導，斥資8500萬美元（約新台幣23.7億元）的機智號本應在幾天前就退役，但因為狀況良好，機智號將再延長30個火星太陽日（約為地球上的31天），屆時若還能繼續飛行，也可能會再次延長。據了解，機智號雖然曾因軟體故障問題延遲幾次飛行，但其他一切正常，研究員表示，唯一可能影響壽命的是它的耐久性，因為它正在火星上經歷結凍與解凍的不斷循環。

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