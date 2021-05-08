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對北韓別太仁慈！美前助理國務卿揭平壤「沒準備談判」　籲拜登觀望

▲▼美國前國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿希爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿希爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府日前對外宣稱，已全面完成對北韓（朝鮮）戰略與政策的檢討工作，強調採取與過去川普、歐巴馬截然不同的路線，消息一出後北韓便透過外務省在聲明中表達強烈反對。對此，美國前助理國務卿希爾（Christopher R. Hill）向拜登呼籲，北韓根本沒做好對話的準備，因此千萬別為了誘使北韓重回談判桌，而鬆綁對北韓的制裁政策。

希爾曾於2004年出任駐南韓大使、2005年2月被任命為北韓核武六方會談美國代表團團長、同年4月就任美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，他於當地時間昨（7）日向《國會山莊報》（The Hill）投書表示，北韓的聲明內容宛如數年前便擬好般，內文陳舊、老掉牙，美國根本不需要介意，「不管是鬆綁制裁、亦或其他措施，美國無須作出『預先付款』的動作，相應代價只需在談判桌上尋找。」

希爾認為，北韓若考慮拋棄核武而重新回歸談判，則平壤當局須要考慮諸多面向，包括和平協定的簽署、相互承認協議內容、經濟援助、鬆綁國際制裁等，因此美國無須為了誘使平壤重回談判桌，便急著考慮向平壤支付相應代價，「目前很清楚的是，北韓還沒做好進行談判的準備。不過，北韓的聲明往往並非是最終表態，因此無須過度解讀。」

▲▼希爾認為，北韓面臨新冠疫情、國內民生經濟凋敝、內部壓力，對平壤而言目前不是談判的好時機。（圖／路透社）

▲希爾認為，北韓面臨新冠疫情、國內民生經濟凋敝、內部壓力，對平壤而言目前不是談判的好時機。（圖／路透社）

希爾分析，眼下的情況對北韓來說並不算是好時機，除了必須與全球新冠疫情奮鬥，還得面臨國內經濟萎靡不振、內部壓力增加等。

他表示，「拜登政府在對北韓戰略上，捨棄了過去川普的『大妥協』（Grand Bargain）路線、也捨棄了歐巴馬時的『戰略忍耐』（Strategic Patience），採取既折衷且均衡的路線，畢竟北韓對於核武的野心是相當嚴重的問題，為守護美國與同盟的國防利益，須採取更多層次的方法，以求致力於履行聯合國對北韓決議案。」

他最後認為，「北韓雖時常挑起美國與其盟友的紛爭，但方法的成功機率可謂是微乎其微，不可能成功。」

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