撞破嬌妻睡小王！綠帽夫下跪求真相　驚知「以前睡更多人」崩潰了

記者葉睿涵／綜合報導

越南北寧一名人夫最近突然到訪妻子的員工宿舍，卻意外撞見愛妻正與小王纏綿。男子與小王發生爭執，還驚動房東跑來調和，沒想到丈夫一見房東，立刻下跪請求對方告訴自己妻子是否已出軌多時，結果女房東的回答讓他當場崩潰。

綜合越南媒體報導，這名人夫的妻子是北寧工業園區的員工，她因為工作因素住在員工宿舍。這天，男子突然來到宿舍，想要給妻子一個驚喜，沒想到卻意外撞見妻子正和一名陌生男子躺在床上。瞬間爆氣的丈夫當場就和小王吵了起來，甚至還逼得小王現場下跪，為「睡」了他的妻子而道歉。

▲得知自己綠帽罩頂的男子，下跪求房東告訴他妻子出軌的真相。（圖／翻攝自TikTok／sinhle1068）

2人的爭吵聲驚動了女房東，於是趕緊跑來居中調和，沒想到這名人夫一見到房東，情緒變得更加激動，不斷追問對方妻子是否已出軌多時。他邊向房東下跪邊問，「他們一起住在這裡2個月了是嗎？」、「求求你告訴我真相」。

在男子一再請求下，女房東終於鬆口表示，原來小王是出軌人妻的同事，他們一直住在一起，而且之前有更多人睡在那裡，只是現在只剩下2人。綠帽男聞言當場崩潰，還想要追問更多細節。但男子的糾纏不清惹怒了女房東，她不耐煩地讓男子「不要再吵了」，甚至還揚言，要讓自己的兒子回來將對方趕走。

現場畫面在網路上曝光後，短時間內便吸引了數十萬人觀看、9萬人按讚。不少網友紛紛留言建議男子放棄這段婚姻，無需再挽回明顯已經不愛他了的妻子。

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