AV男優難當！清水健遭「盯屁股看」1天最多11發　汁男得花3年磨槍

▲AV女優深田詠美和AV天王「萬人斬」清水健合體拍片。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ / Eimi Fukada）



記者張方瑀／綜合報導

日本AV女優深田詠美日前和AV天王「萬人斬」清水健合體，在YouTube頻道推出辛影片，兩人在片中大聊關於AV男優的行內秘辛，觀看次數已突破百萬。清水健坦言，當AV男優沒有像大家想的那麼爽快，想要從「汁男」爬到金字塔頂端，成功和AV女優合體，至少要耗上3年，「每年能有5個新人存活就不錯了。」

▲清水健說工作人員會蹲在屁股後方觀察。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ / Eimi Fukada）



清水健自1998年入行至今23年，拍攝作品高達9500部以上，被外界稱作「萬人斬」，是日本AV界一線男優。他在影片中表示，他5年前工作量很龐大的時候，曾經一天要跑6至7個片場，最高紀錄是一天射精11次；他更提到，通常拍片現場工作人員都很多，還會隨時蹲在AV男優屁股後方，觀察是否要準備射精，這時AV男優還是得維持專業「繼續動作」。

▲清水健最高紀錄是一天射精11次。（圖／翻攝自YouTube／深田えいみ / Eimi Fukada）



事實上，AV男優也非常難入門，剛出道的男優一開始沒有辦法跟女優「合體」，嚴格一點甚至不能觸碰女優的身體，要先從「汁男優」開始做起，也就是新鮮人先當幾場的臨時演員，在畫面上協助呈現「體液射出視覺」，或是不露臉輔助代替男優上場等，慢慢往上爬取得「男優正職」。

清水健說，AV男優真的是件苦差事，如果要從汁男優晉升到金字塔頂端，至少要訓練3年以上，「每年能有5個新人存活就不錯了。」除此之外，男女之間也有差別待遇，例如AV女優在片場比較容易得到照顧，但AV男優就連服裝都要自己準備。

清水健提到，現在日本AV男優界他也還算不上頂端，最厲害、最有名的當屬加藤鷹、山本龍二和「巧克力球」向山裕，這三個人也被稱為「日本AV男優御三家」，其中向山裕更曾創下90分鐘射精15次的紀錄。

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