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印度醫院抬頭就見「奪命血滴子」！　患者怕爆：比病毒更恐怖

記者張寧倢／編譯

印度疫情慘烈，許多病患被迫在醫院外等候病床。然而，網路上卻爆出一段影片，一名住院患者每天害怕得不敢入睡，不是因為擔心自己會被新冠病毒擊倒，而是因為吊在天花板的電風扇搖搖欲墜，隨時都可能變成「奪命血滴子」，畫面實在太恐怖，讓他直呼「在被病毒殺死之前，電風扇會先殺了我的。」

▲▼印度一名病患擔心自己在死於新冠肺炎之前，會先被電風扇砸死。（圖／翻攝自推特）

▲印度一名病患擔心自己在死於新冠肺炎之前，會先被電風扇砸死。（圖／翻攝自推特）

根據印度媒體《Times Now》指出，中央邦欽德瓦拉縣（Chhindwara）一名罹患新冠肺炎的民眾在一家醫院入院治療，他在自拍影片中訴苦稱，自己隨時都有生命危險，但是比起COVID-19病毒的襲擊，病房天花板上的吊扇是更可怕的死亡威脅。只見影片中的風扇基座並沒有固定好，扇葉轉動的力量帶動整個吊扇不斷繞圈甩動，整台風扇搖搖欲墜，而這位病患的床位正好就在電扇下方。

這名病患在影片中提到，他因為擔心風扇掉落，會砸到自己頭上，擔心得無法入睡，曾經向院方要求換床位卻沒有成功，再這樣下去，「在被病毒殺死之前，電風扇會先殺了我的。」影片曝光後，在推特等網路社群上瘋傳，有網友留言表示，「這很可怕，真的隨時都可能死」、「哪家醫院？拜託快點換掉」、「祈禱更換電扇之前你可以早一步康復出院」。

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