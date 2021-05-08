「人間胸器」成真！媽咪親餵中突暴斃　她雙乳竟壓死2月大女嬰

▲阿根廷30歲媽媽在哺乳時猝死，意外壓死了女兒。（圖／翻攝自Facebook／Mariana Ojeda）

記者張寧倢／編譯

阿根廷一位30歲的母親育有3名子女，最小的女兒才剛出生2個月。這位媽媽日前在家中以母乳親餵小女兒時，突然暴斃倒下，導致正在吸奶的女嬰被壓住，最後不幸窒息死亡。年僅3歲的小兒子雖然當時在家，但他只是天真地以為「媽媽還在睡覺。」

▲歐赫達的小女兒才剛出生2個月，也和媽媽一起不幸去世。（圖／翻攝自Facebook／Mariana Ojeda）

根據《每日郵報》報導，住在阿根廷北部科連特斯市（Corrientes）的歐赫達（Mariana Ojeda）是一名30歲的母親，丈夫3日上午像往常一樣出門上班，大女兒前往祖母家，歐赫達則在家獨自照顧2個月大的小女兒和3歲兒子。然而，歐赫達當天卻在親餵母乳時猝死，而女嬰遭到媽媽的乳房久壓而窒息死亡。歐赫達的丈夫說，「我的孩子變成紫色的，妻子則是身體冰冷，這是相當可怕的慘事。」

警方表示，現場在床上發現兩具屍體，從姿勢上研判是在哺乳時雙雙死亡，另外，驗屍報告也指出，女嬰是因為奶水堵住氣管而導致窒息死亡。歐赫達的丈夫說，妻子死亡當天早晨剛起床時，曾經表示出現耳鳴症狀，後來卻一直失聯，直到兒子接起電話後說，「媽媽還在睡覺，我叫不醒她」當時丈夫便做了最壞的心理準備，趕回家中。

▲歐赫達先前就有高血壓疾病，懷孕後症狀惡化。（圖／翻攝自Facebook／Mariana Ojeda）

據了解，歐赫達在懷孕之前就罹患了高血壓疾病，而懷孕後更是病情惡化，儘管最終驗屍結果尚未出爐，但初步認定是由高血壓引起休克或心臟病發作釀禍。報導指出，許多媽媽即使先前沒有相關病史，卻仍在懷孕時出現妊娠高血壓的症狀，平均每10名孕婦就有1人受到影響。

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