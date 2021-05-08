喝「神水」能治新冠！印度村民乾旱挖髒水狂喝　網友笑：蠢人之國

▲印度中央邦古納民眾，相信喝下「神水」能治癒新冠。（圖／翻攝自TV9 Hindi）

記者羅翊宬／綜合報導

印度慘遭新冠肺炎（COVID-19）第二波疫情侵襲，每日新增確診與死亡數不斷創新高，醫院、太平間與焚屍場擠得人滿為患、水洩不通，人們苦尋藥物治療，不過位於中央邦的一處村莊的居民卻誤信河水治療肺炎的謠言，紛紛蹲坐河編舀起髒水，連當地網友們看了新聞後都覺得相當羞愧。

根據當地馬拉提語媒體《Lokmat》於6日的報導，印度中央邦古納（Guna）的一條河流流經巴莫里（Bamori）街區，然而這條河流已經乾枯2、3個月，此時當地流傳著一段謠言，稱該條河水為「神水」，若喝下神水可以治癒百病，包括新冠肺炎，使得當地居民趨之若鶩、躍躍欲試。

▲（圖／翻攝自TV9 Hindi）

由於河流已開始乾涸，因此居民嘗試在河邊挖井，甚至還有居民在河邊舉行祭典表演，向神明獻上穀物，儘管水質看起來骯髒且不堪，但居民還是擠在河邊前裝水。當地政府勸導居民，稱喝河水不僅無法治療新冠肺炎，甚至還可能感染其他細菌、增加染上其他疾病的風險。不過，居民對於當局的警告視若無睹。

對此，印度網友無奈留言回道，「看到這種新聞真痛苦，我們印度居然還有如此天真的民眾」、「真是蠢人的國度」、「這到底是誰要負責啊」、「我們國家的迷信都是耗費在以神之名上」。

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