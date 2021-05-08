印度政府無視疫情…斥資500億整修議會大樓！　莫迪遭批藐視人命

Redevelopment work of Central Vista Avenue Project underway at Rajpath in New Delhi. pic.twitter.com/dzYNEz5r7v — TOI Delhi (@TOIDelhi) May 6, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎疫情持續惡化．過去7天每日約有38萬人確診，每日平均死亡數也超過3800人，在醫療系統崩潰、氧氣短缺的情況下，政府卻持續推動總預算18億美元的修建計畫，準備將議會大樓和總理官邸全面翻新。此舉也讓各界批評，根本藐視人民的性命。

根據CNN報導，印度政府目前正推動一項總預算達18億美元（約台幣500億元）的「中央遠見重建計畫」（Central Vista redevelopment project），預計將重新擴建議會大樓，並翻新總理官邸，環保部也在年初批准通過，整個計畫約能聘用4.67萬名工人，並在2026年底修建完成。

除此之外，該項計畫也被列為「必要服務」（essential essential），也就是就算在大多數建設計畫都停擺的狀況下，計畫內的施工仍要繼續進行。莫迪（Narendra Modi）去年底在動土典禮上表示，這項翻修計畫是印度民主傳統的重要里程碑。

New PM residence under #CentralVista Redevelopment Project to be ready by December 2022https://t.co/d6bInmLjTl — FinancialXpress (@FinancialXpress) May 4, 2021

有兩名印度民眾5日向德里高等法院（Delhi High Court）提出訴訟，其中一人患有新冠肺炎，他的母親也同樣確診，他們希望能阻止建築在封鎖期間繼續施工。律師薩魯賈（Nitin Saluja）在請願書中提到，不斷聚集的工人可能會讓修建計畫演變成超級傳播事件。

起初高等法院表示願意在本月晚些時候審理，但民眾直接將此案提交到最高法院，理由是「下級法院未能意識到情況的嚴重性」。最高法院則在7日將本案發還給高等法院審理。

印度前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）在推特痛批，「人們正因為新冠肺炎死去，但莫迪的首要任務卻是重建計畫，我們不是應該建醫院嗎？這個國家要替一個自大狂付出多少代價？」反對黨議員甘地（Rahul Gandhi）也說，總理把自己看得比人民生命重要，「中央遠見重建計畫不是必要的，但絕不能缺少有遠見的政府。」

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