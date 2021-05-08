沒戴口罩被勸！20歲刺青男暴怒「壓地痛毆」60歲司機　吐警察口水

▲20歲刺青男在首爾路邊痛打60多歲計程車司機。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近又傳出一起暴力事件！首爾一名年僅20多歲、全身刺青的男性乘客，疑似在晚間搭乘計程車時未依規定配戴口罩，被60多歲的司機出言勸導，結果卻因此心生不滿，下車後將對方絆倒，按壓在路邊狠狠毆打，導致對方必須接受腦部手術，最後還對著警察吐口水，激起網友一陣憤怒。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名男子於本月5日晚間10時搭乘計程車時，疑似因沒戴口罩而被提醒，還有一說是在車上嘔吐，於是雙方在車上起嚴重口角，當車輛行駛至首爾市冠岳區新林洞蘭谷隧道附近時，他與另一名男性乘客打開後門逃跑，最後還走回來痛毆司機。

從南韓論壇「Bobaedream」（보배드림）、Youtube上流出的近1分鐘影片可以看到，身材壯碩的刺青男與另名同行的男乘客打開後門，便在計程車周遭徘徊，而司機則是被絆倒在地。不料，刺青男蹲坐在司機旁，之後便是一陣出拳對著司機臉部猛毆，影片中還可以聽到此起彼落的慘叫聲，還有路人試圖制止的聲音。

直到警方巡邏車到場後，這場暴力痛毆行為依然沒有停止，當時男子仍未依規定戴上口罩。

▲據傳該名男子就是毆打老司機的刺青男。（圖／翻攝自韓網）

首爾冠岳警察署表示，目前已針對該名男子的行為申請拘押令狀，並已被成功逮捕。網友們看到該段影像後甚感憤怒，經過肉搜後，推測該名男子的姓名為朴X晉（박X진），出生於2000年，居住在首爾市衿川區始興洞。

網友們隨後也在青瓦台官網發起連署，要求政府能夠嚴懲這名毆打來自京畿道安養市60多歲計程車司機的男子，截至目前為止共有近5萬7千人參與。

▼男子毆打計程車司機影像曝光



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