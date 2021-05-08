長征5B將墜地球！位置不明　學者批「設計疏失」：恐成碎片雨釀災

▲中國火箭「長征五號B遙二」預計在8日墜落地球表面 。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B），在4月29日因失控偏離軌道，而宣告發射失敗。專家估計，其殘骸預計最快將在5月8日重返大氣層，不過由於無法確定殘骸的墜落位置，各國擔心殘骸可能落入有人居住的陸地，造成難以想像的後果。

綜合外媒報導，艙長30公尺、寬5公尺，重達21噸的「長征五號B遙二」，即將墜落的部分是火箭的助推器，這是用來運載太空站中較大而重的零件，但對大部分火箭而言，助推器通常會在發射後就立即落回地球，或是在釋放其有效載荷後，被引導掉落海洋等無人區域。

天文學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）指出，「長征五號B遙二」的主體部分無法被控制，中方也未設定殘骸預訂落入海洋的軌道，因此「我們不知道它將會落在何處」，「最壞的情況是，它會像一架小飛機一樣墜毀，殘骸遍灑數百公里形成碎片雨」。

麥克道威爾強調，人們無法確定殘骸進入大氣層後會留下多少碎片，「但它們足以造成傷害」，「自從1979年美國太空實驗室（Skylab）事件後，各國都在避免重蹈覆轍，讓火箭進入飛行軌道，並墜入海洋」，不過中國的設計卻未遵循這樣的思路，反而任由火箭在「任意地點」重返大氣層。

他接著批評，中國火箭的設計明顯有疏失，過去的30年中，只有中國任由火箭隨意墜落，「我認為這是他們疏忽大意所造成，這很不負責任」。儘管中國外交部發言人汪文斌表示，「長征五號B遙二」重返大氣層時，不太可能造成傷害，但麥克道威爾認為，殘骸仍有落在人口密集區的可能，因為中國2020年的另一個火箭殘骸就落在西非象牙海岸（Côte d'Ivoire），並毀損多棟建築。

►長征火箭墜毀中！今晚跟台灣擦邊而過 最新殘骸照曝光

►長征火箭預估週末重返大氣層 美稱無擊落計畫

►最新照片曝光！長征5B火箭發光高速飛行 估週末墜落地表