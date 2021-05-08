女童生吞蠕動肥蟲「補充蛋白質」！　辣媽被網友譙爆急喊冤

▲女童吃肥蟲引起網友關注。（影／翻攝自Facebook／Jenny Brital Riley）



記者崔子柔／綜合報導

菲律賓一位母親將女兒在吃肥蟲的影片上傳，原本是想分享兄妹的互動，結果卻被大批網友質疑為何要讓孩子食用肥蟲，最後爸媽也透過當地知名主持人托佛（Raffy Tulfo）澄清，那是可食用的椰子蠕蟲，內涵豐富營養。

根據《馬尼拉公報》報導，女童的媽媽上月6日將影片上傳到臉書，女童身前有一大盤還在蠕動的肥蟲，她用手抓起來生吞，一旁的哥哥想伸手拿一隻，她還瞬間大哭護食，最後一隻蟲掉在地上，她決定把這隻蟲送給哥哥吃。

▲女童吃肥蟲引起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／Jenny Brital Riley）



女童母親原意在於分享兒女間的互動，認為女兒「護食心切」的行為很有趣，沒想到影片瞬間成為網友討論的焦點，不過重點卻是放在女童正在食用的這盤蟲子，並質疑「是窮到沒別的東西讓孩子吃嗎」。

女童家長遭到網友攻擊，便向當地知名主持人托佛（Raffy Tulfo）求助，希望透過他想眾人澄清。托佛表示，那是越南知名的美食「椰子蠕蟲」，影片中也可以看出女童吃得很開心，「有滿滿的蛋白質」，營養學家蘇里高（Surigao）也說，沒有人會因為吃椰子蠕蟲喪命，牠還含有豐富的鐵和鈣，也能做成飲品。