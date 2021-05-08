台灣可以幫忙　陳時中投書土媒籲支持納入WHO

▲衛生福利部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

文／中央社台北7日電

衛生福利部長陳時中投書土耳其媒體，籲請各方「堅定支持將台灣納入世界衛生組織（WHO）」，強調武漢肺炎疫情再次證實台灣不應被置於全球衛生網絡外，台灣模式可持續遏止大流行。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天刊登陳時中題為「台灣可以幫忙—與世界建立更具韌性及包容力的全球衛生體系」投書，文中表示新興傳染病對全人類健康及經貿旅遊的威脅不曾間斷，疾病大流行可因國際航空運輸而加速散播到全球各地。

他說，2019年底從中國武漢傳出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對全球衛生、經濟及社會等層面產生巨大衝擊。台灣因有2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，未忽視接獲的警訊，依據不斷更新的各種官方及非官方資訊，研判這種新興疾病的傳播及嚴重程度超過全球各界所認知。

台灣自2019年12月31日起即充分利用各種資訊加強監測，2020年1月21日出現確診首例後，更持續實施公共衛生阻絕措施。陳時中表示，至2021年4月22日，台灣僅有1086起確診病例（含11例死亡），「大部分民眾維持正常生活及工作」、「曾締造2020年4月至12月連續253天無本土傳播的紀錄」。

他表示，台灣自SARS後建立全國傳染病防治醫療網，事實證明這項機制有助於保護醫療系統和醫療工作者免於負荷過重，讓大多數非COVID-19醫療服務可在大流行期間正常運作，到目前為止，台灣僅發生兩次與醫院相關的2019冠狀病毒疾病流行事件，均獲有效控制，總共11例確診，無醫療工作者死亡。

因有及早且有效公衛控制措施，COVID-19對台灣造成的經濟影響較輕微，2020年國內生產毛額（GDP）成長約3.11%，其中第4季成長4.94%，與全球經濟衰退形成鮮明對比。且大流行期間台灣仍強烈反對侵犯人民權利，從未限制民眾自由表達、集會及參與公共活動等。

2019冠狀病毒疾病大流行為各國帶來沉重打擊。陳時中表示：「作為國際社會負責任的一員，台灣將盡最大努力與世界衛生組織及全球衛生領袖合作，確保每個人皆可享有健康生活方式及工作條件。我們也將監測健康不平等情形，以有效倡導所有人皆可獲得高品質醫療衛生服務。」

因醫療體系健全、檢驗策略嚴謹、資訊透明公開及公私部門合作，台灣是全球應變疫情最成功的國家之一。陳時中表示：「COVID-19疫情再次證實台灣不應被置於全球衛生網絡之外，我們是全球新興傳染病威脅的監測及警報系統中不可或缺的一環，且台灣模式可以持續遏止大流行蔓延。」

台灣也在大流行中展現出對於生醫治療及相關工具的快速研發及產製能力，包括兩款第2期試驗中的2019冠狀病毒疾病疫苗。陳時中表示，台灣如果能全面參與全球COVID-19診斷試劑、疫苗及治療藥物的供應平台，將能有所貢獻，攜手和世界合作。

他說：「我們籲請WHO及相關各方堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章『健康是基本人權』及聯合國永續發展目標『不遺漏任何人』的願景。」