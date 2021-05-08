2021「新戶辦卡首刷禮」信用卡推薦！掛燙機、藍芽音響　現金回饋都有

各家銀行為了吸引新用戶辦卡，除了祭出高%現金回饋、里程回饋、電影優惠之外，豪華的首刷禮也是讓人想辦卡的一大誘因！大家熟知的首刷禮不外乎小巧可愛的登機箱、或是最直接的500元現金回饋，但2021年銀行祭出的首刷禮可不僅止於此，空氣清淨機、按摩槍、掛燙機、還有藍芽音響，眾多誘人又實用的豪華刷卡禮，讓人真的想手刀辦一張啊！

【上海銀行】小小兵卡

活動期間：2021/1/1-2021/6/30



核卡三個月內，凡屬上海銀行新卡友，屬上海銀行新卡友，只要累積刷滿8,888元，就可兌換「IRIVER小小兵藍芽喇叭-OTTO款」乙個。

【台新銀行】太陽/ 玫瑰卡

活動期間：即日起-2021/3/31

新戶透過活動頁申辦太陽卡/玫瑰卡正卡，最遲須於2021/04/30前核卡，核卡後30天內任刷5筆，享好禮6選1！

限折抵信用卡帳款的刷卡金400元、20吋黑色行李箱、台新 Point 400 點兌換、光影香薰機、手持式掛燙機、MOS禮券 500元。

【中國信託】LINE PAY信用卡

活動期間：即日起-2021/3/31

首次申辦中國信託LINE Pay信用卡，核卡30天內，累積刷卡消費滿NT888元(含)以上，且完成登錄就可享LINE官方授權的：26吋胖胖行李箱、3公升多功能電火鍋、LINE POINTS 500點，以上好禮三選一。

另外，舊戶享首刷禮LINE POINTS 100點，JCB卡首刷禮加碼100點。

【新光銀行】新光寰宇現金回饋卡、新光三越悠遊聯名卡、新光悠遊聯名卡、日本航空聯名卡、美麗華悠遊聯名卡、義大世界一卡通聯名卡、魔法少女一卡通聯名卡、分期七卡

活動期間：即日起-2021/6/30

以上指定信用卡正卡新戶，於核卡後30天內一般消費累計刷卡滿NT$2,800(含)以上，且至專屬活動網頁登錄，即可兌換新戶首刷好禮：Kolin歌林迷你機器人掃地機（限量1,000台）、鐵灰銀20吋硬殼行李箱、E-books木質多媒體音箱、Munakami藍芽健康管理秤、刷卡金300元、日航哩程數1,000哩（限日航卡適用）。贈品多選1兌換，款式及顏色以實物為準並採隨機出貨。

【凱基銀行】魔Buy悠遊鈦金卡、現金回饋卡、中壽悠遊御璽卡、魔Fun卡

活動期間：即日起-2021/3/31

核卡前6個月內未持有凱基信用卡的新戶，申辦現金回饋卡、魔Buy卡、中壽聯名卡、魔Fun卡成功，30天內累積消費滿3000元，可享歌林煮烤兩用鍋、松木筋膜震動按摩槍、手持式氣掛燙機，500元刷卡金、LINE POINTS、LINE POINTS 500點，好禮多選一。

資料來源：各家銀行官網

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