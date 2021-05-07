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快訊／WHO批准「中國國藥疫苗」緊急授權　譚德塞讚：選項增加了

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO批准中國「國藥集團」（Sinopharm）新冠疫苗的緊急授權。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，批准中國國藥疫苗（Sinopharm）加入緊急授權清單，並且稱讚國藥疫苗成為第6種通過授權的疫苗之後，擴大了COVAX可以購買的疫苗種類，也讓各國更有信心加速監管與批准疫苗進口的進度。

根據《央視》報導，「世衛組織總幹事譚德塞宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入『緊急使用清』。」

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），大讚國藥疫苗加入緊急授權，增加了更多的選項，可以加速各國接種作業效率。（圖／路透）

根據《美聯社》報導，「WHO已批准了中國國藥疫苗的緊急授權，聯合國組織可以分配相關預算購買這款疫苗」。

《美聯社》報導還指出，國藥集團除了公布注射2劑疫苗的功效之外，很少公布其數據，向聯合國機構提供疫苗諮詢服務的組織表示，國藥疫苗對於18~59歲的保護力「高度可信」，但對60歲以上人群的疫苗效力「信心不足」，主因在於數據顯示，國藥疫苗對於高齡組產生嚴重副作用，所以「信心不足」。

WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）在國藥疫苗還在進行審查時表示，周五（7日）將會決定是否批准中國國藥疫苗的緊急授權，中國生產的疫苗可能為聯合國計畫將數百萬劑疫苗，送達貧困國家的計畫，鋪上一條康莊大道。

其他通過WHO緊急授權的疫苗還包括輝瑞（Pfizer）與BioNTech、阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna）疫苗。
 

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