美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

▲中國科興生物與中國國藥集團都研發了新冠病毒滅活疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國拜登政府雖然宣布支持COVID-19疫苗專利讓渡，卻吝於對外大量捐贈，本被寄望能為全球大量生產疫苗的印度，則因疫情飆升自身難保，讓各國很快在疫苗上轉為更仰賴中國。

美國媒體指出，儘管保護力不若西方一些頂尖疫苗，但過去幾週以來部分人口大國的領袖仍向中國尋求更多疫苗，一旦世衛組織（WHO）如預期核准北京科興（Sinovac）、中國國藥集團（Sinopharm）兩款疫苗後，需求勢必更大。

兩款中製疫苗待世衛核准後，亞、非、拉美等地的開發中國家就能透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得。

世衛的免疫戰略諮詢專家組（SAGE）的獨立專家們檢閱國藥與科興兩款疫苗的相關試驗資料後，儘管認為在60歲以上年長者與慢性病患等部分的安全性證據較不夠，日前仍做出兩款疫苗均對預防感染、重症及病故具有可靠保護力的評估。

▲菲律賓2月28日獲取了首批來自中國科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員、中國議題專家黃嚴忠說：「中國不僅已成最大的疫苗出口方，在許多國家，中國疫苗甚至已成唯一選擇。」

在印度、巴西等地疫情飆升而美國、歐盟拙於對付全球大流行之際，中國正藉著可靠疫苗供應，擴大地緣政治影響力，印度自陷疫情危機無暇供應疫苗，讓更多國家轉向中國求援，而美國連月來全神貫注於自家接種，挨轟只顧自身囤積、犧牲全球防疫。

雖然美國總統拜登昨天宣布改挺疫苗專利讓渡，想讓美國扮演更積極角色，但在此同時，從烏拉圭、塞內加爾到印尼等多個國家卻更加仰賴北京，中國也樂得成為他們的最大疫苗供應國。

根據科學資訊與分析公司Airfinity的資料，中國目前已輸出約2.4億劑疫苗，比所有其他國家加總的出口量還多，還允諾另提供5億劑。已對近100國出口6700萬劑的印度則是僅次中國、歐盟的第3大出口者，但因國內疫情嚴峻，印度近幾週已暫停大部分出口。

▲中國科興疫苗4月19日運抵巴西聖保羅國際機場。（圖／路透）

香港城市大學副教授、參與編纂多部全球衛生和外交政策文獻的唐寧思（Nicholas Thomas）說：「從中期來看，世衛批准中國疫苗有助強化中國在區域內的實力與威望，然而保護力相對較低也代表當西方能增加供貨時，中製疫苗的地位就會不穩。」

不過科學期刊「自然」（Nature）一篇文章指出，待世衛核准兩款中國疫苗後，將有助彌補COVAX短缺。

COVAX計畫今年交付各國20億劑疫苗，但目前只發出5000萬劑，印度本應提供10億劑自家研發的Covishield疫苗，目前因自顧不暇而暫停，輝瑞疫苗供應COVAX有限，嬌生疫苗目前一劑都沒交付，莫德納（Moderna）則是4月30日才剛獲世衛核准。

印度韋洛爾（Vellore）基督教醫學院（Christian Medical College）病毒學家康安（Gagandeep Kang）表示，上述情況使得中國疫苗需求益發孔急。康安是提供世衛免疫建議的一個技術小組成員。

土耳其安卡拉的哈杰太佩大學（Hacettepe University）臨床傳染病研究員阿柯瓦（Murat Akova）表示，雖然兩款中國滅活疫苗的保護力不若其他一些已在使用的疫苗，但仍超過世衛所訂保護力至少需達50%的門檻，在減少疫苗短缺上勢成重要角色。

阿柯瓦說：「如果沒有別的適合選擇，我覺得中國疫苗就是挺不錯的選項。」

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