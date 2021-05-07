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柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲7歲男童在家人面前被柔道教練重摔27次。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者羅翊宬／綜合報導

台中一名年僅7歲的黃姓男童遭到柔道教練與小學四年級的學長連摔、重摔高達27次，造成顱內出血、恐怕會腦死，至今仍在與死神拔河，儘管事發15天後傳出腦壓下降的好消息，但醫院卻不抱樂觀態度。事發至今，就連外國媒體也接連報導，英媒《BBC》認為台灣不太重視兒童人權，且儒家文化盲目尊師重道，才會造就悲劇發生。

《BBC》首先在文章初段介紹被害男童、事發經過，黃姓男童是超級馬力歐的粉絲、喜歡運動，並且曾在田徑比賽奪得第三名，今年4月初他成功說服家人讓他參加柔道課程，卻沒想到因此遭到教練與學長霸凌虐待，最後恐怕因此淪為植物人。儘管男童不斷哀嚎、喊不要，卻仍被教練抱起強扔在地，期間曾嘔吐，送醫後被診斷腦出血。

報導引述專家說法，認為此次男童瀕臨腦死的事件其實令人惶恐不安，因為它正突顯出台灣在對待孩童與其學習態度上，存在著很深層次的問題，即是過度注重且濫用權威（Authority and abuse），且該議題中最大的問題是，「為何沒有任何一個人出面阻止教練？」（why did no-one stop the coach?）。

人本教育基金會執行長馮喬蘭向《BBC》解釋深存在東方教育文化長久以來的劣根性，「在我們的文化中，老師被認為是非常優秀的人，而服從與尊師重道的態度根深蒂固，這或許可以解釋即便孩子大聲喊痛，但為何就連在場的成年人，包括男童的舅舅都不敢挺身而出質疑教練。」

馮喬蘭透露台灣家長標準的思維模式，「其實很多家長的心態都和他們一樣，認為既然教練如此要求，那麼就不該抱持反對的態度。」

報導指出，亞洲國家的父母普遍對孩子在管教上都特別嚴格，甚至因為學校考試分數太低而體罰孩子。報導引述我國衛服部資料，2020年共通報1萬2610起虐童案件，發生在家庭內的案例占大多數，而這還不包括未被通報的案例。

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