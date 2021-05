柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

▲7歲男童在家人面前被柔道教練重摔27次。(圖/江啟臣服務處提供、民眾提供)

記者羅翊宬/綜合報導

台中一名年僅7歲的黃姓男童遭到柔道教練與小學四年級的學長連摔、重摔高達27次,造成顱內出血、恐怕會腦死,至今仍在與死神拔河,儘管事發15天後傳出腦壓下降的好消息,但醫院卻不抱樂觀態度。事發至今,就連外國媒體也接連報導,英媒《BBC》認為台灣不太重視兒童人權,且儒家文化盲目尊師重道,才會造就悲劇發生。

《BBC》首先在文章初段介紹被害男童、事發經過,黃姓男童是超級馬力歐的粉絲、喜歡運動,並且曾在田徑比賽奪得第三名,今年4月初他成功說服家人讓他參加柔道課程,卻沒想到因此遭到教練與學長霸凌虐待,最後恐怕因此淪為植物人。儘管男童不斷哀嚎、喊不要,卻仍被教練抱起強扔在地,期間曾嘔吐,送醫後被診斷腦出血。

報導引述專家說法,認為此次男童瀕臨腦死的事件其實令人惶恐不安,因為它正突顯出台灣在對待孩童與其學習態度上,存在著很深層次的問題,即是過度注重且濫用權威(Authority and abuse),且該議題中最大的問題是,「為何沒有任何一個人出面阻止教練?」(why did no-one stop the coach?)。

人本教育基金會執行長馮喬蘭向《BBC》解釋深存在東方教育文化長久以來的劣根性,「在我們的文化中,老師被認為是非常優秀的人,而服從與尊師重道的態度根深蒂固,這或許可以解釋即便孩子大聲喊痛,但為何就連在場的成年人,包括男童的舅舅都不敢挺身而出質疑教練。」

馮喬蘭透露台灣家長標準的思維模式,「其實很多家長的心態都和他們一樣,認為既然教練如此要求,那麼就不該抱持反對的態度。」

報導指出,亞洲國家的父母普遍對孩子在管教上都特別嚴格,甚至因為學校考試分數太低而體罰孩子。報導引述我國衛服部資料,2020年共通報1萬2610起虐童案件,發生在家庭內的案例占大多數,而這還不包括未被通報的案例。

