錯把除毛膏當刮鬍泡　他抹整張臉糗了！眉毛幾乎不見　頭髮也遭殃

▲羅納德沃克有個使用刮鬍泡的習慣，那就是把刮鬍泡塗滿整張臉。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲22歲男子羅納德沃克（Ronald Walker）前陣子家中刮鬍泡用完，與家人同住的他便隨手拿起另一瓶，塗滿整張臉，但他沒意識到的是，另一瓶裝的是除毛膏，讓他的眉毛近乎消失，頭髮也少了一些。

The results speak for themselves 由 LADbible 發佈於 2021年5月5日 星期三

綜合LADbible、鏡報等外媒報導，羅納德沃克使用刮鬍泡的習慣，那就是把它塗滿整張臉，但近期他發現自己的刮鬍泡用完之後，隨手拿起另個寫著「塗抹後等待數分鐘」的瓶子，並依照慣例，把白色膏狀物仔細塗滿整張臉，等待約5分鐘。

但羅納德沃克並沒有意識到那就是除毛膏，並非刮鬍泡，且隨後感受到一陣灼熱感，頓時感到一陣驚慌失措，趕緊把臉洗乾淨確認狀況，更拍照把照片發給家人，這才得知那是除毛膏，對方還說「希望你沒把（除毛膏）塗得滿臉都是」。

羅納德沃克指出，他以前從來就不知道『刮鬍泡』和『除毛膏』之間的差別，直到這次才得到慘痛教訓，眉毛近乎消失，頭髮也少了一些，且必須以「新面貌」外出上班。

在他把這段過程PO在臉書上後，引來大批網友高度關注，該則貼文被轉發5000多次。

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