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比爾蓋茲和淫魔富商往來！　美媒曝：梅琳達超不爽

▲▼ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

▲淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前宣布與結縭27年的妻子梅琳達（Melinda）離婚，消息震驚各界。兩人至今未對外說明真正離婚原因，而八卦小報也猜測，有可能是梅琳達不滿蓋茲與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有來往，尤其兩人結識時，艾普斯坦早已被控多項性販運未成年女性的罪名。

根據美國八卦小報《每日野獸》報導，有消息人士透露，蓋茲2013年9月和梅琳達一起出席曼哈頓豪宅區的派對時，竟發現所在之處是艾普斯坦的住處，而艾普斯坦當時就已被控多項性侵未成年少女、性販運等罪名，這讓梅琳達感到非常不舒服，也對丈夫和艾普斯坦的交情耿耿於懷。

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與梅林達（Melinda Gates）。（圖／路透）

《紐約時報》則指出，蓋茲與艾普斯坦在2011年至2013年間曾多次會面，他們還曾一起搭私人飛機從紐澤西前往佛州棕欖灘；不過，蓋茲後續也向《華爾街日報》澄清，他從未和艾普斯坦一起出遊，「我身邊的人跟我說，如果想替全球健康募集資金，做更多慈善事業，他（艾普斯坦）認識很多有錢人。」

蓋茲表示，「每次我跟他見面都和一群男人在一起，我從沒參加過任何派對，而據我所知，他也未向任何我知道的機構捐錢。」據悉，這兩人的關係也在2014年開始冷淡下來，艾普斯坦更曾向友人抱怨，蓋茲都不再和他說話。

艾普斯坦為美國對沖基金經理人，曾與包括川普總統、英國安德魯王子等上流階層人士交好，並涉及拐賣未成年人性交易、性侵等罪。艾普斯坦於2019年8月在紐約曼哈頓看守所中死亡，法醫驗屍認為其自殺身亡。

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