尼泊爾慘成火葬煉獄！新冠日增8千例創新高　專家憂：恐淪下個印度

▲尼泊爾新冠確診與死亡病例激增，圖為加德滿都的火葬場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度受到新冠肺炎（COVID-19）第二波疫情慘烈侵襲，醫院太平間、焚屍場人滿為患，然而此波病毒恐怕將突破喜馬拉雅山，入侵與印度接壤的鄰國尼泊爾！有數據分析，尼泊爾的病例數不僅是1個月前的57倍，還連續4天創新高，5日更一口氣激增8659例。專家擔憂，醫療資源缺乏的尼泊爾，恐將淪為下一個印度。

根據《喜馬拉雅時報》（The Himalayan Times），世衛組織（WHO）的數據指出，尼泊爾的人均醫師數不僅低於印度，就連新冠疫苗接種比率也低於鄰國，截至4月28日只有7%的人口接種1劑疫苗。

▲疫情擴散，尼泊爾加德滿都民眾陷入極度恐慌（圖／路透社）

尼泊爾衛生與人口部發言人阿迪卡里（Samir Adhikari）於本月10日警告，該國疫情每況愈下，且醫院病床數與氧氣瓶供應短缺，因此未來疫情恐將失去控制，甚至淪為「下一個印度」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會引述尼泊爾政府提供的數據，表示該國陽性率高達44%，且尤其是鄰近印度邊界的南部城鎮早已塞滿新冠患者，現有的醫療設施與資源已經無法負荷。該機構警告，若當局輕忽此現象，則新冠病毒將會不受控地在尼泊爾全境蔓延，造成大規模人數死亡。

▲加德滿都一具又一具的患者屍體被抬出。（圖／路透社）

尼泊爾紅十字會主席帝姆希納（Netra Prasad Timsina）博士透露，由於新冠變種病毒的出現，使得尼泊爾火葬人數刷新紀錄，所有年齡層人民的珍貴性命正被慘烈剝奪。據悉，尼泊爾早於一周前宣布暫停國際航班，14日前只允許一周2班航班飛往印度，從當地接回受困的尼泊爾籍民眾，多數邊界通道也被關閉。

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