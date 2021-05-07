24歲女大生慘墜45公尺高峽谷　「身旁有自拍棒」遺體在谷底找到

▲女子獨自到紅河峽谷遊玩，不幸墜崖。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名24歲女大學生獨自到紅河峽谷(Red River Gorge)遊玩，然而後來人卻突然失蹤，搜救人員最後在谷底找到遺體，身上還找到自拍棒，懷疑是拍照時不小心太靠近懸崖，才會不幸從45公尺高處墜落。

在肯塔基大學就讀醫學系的女子史密斯(Gabby Smith)，3日獨自上山徒步旅行時不幸墜崖，家人隔日發現她失蹤報案，遺體於下午在谷底被鮑威爾郡搜救小隊發現。

搜救隊發言人表示，在死者身旁找到一根自拍棒，不過相機中的最後一張照片不是她本人，而是一張風景照，懷疑她是為了拍照才會不小心墜崖。而事發同一天，也有一名男子不小心在附近懸崖墜落，不過人已經順利被找到，正在醫院接受治療。

