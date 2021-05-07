6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

▲亞裔男子在街上遭到無端攻擊。（圖／翻攝自推特）



實習記者周依儒／綜合報導

美國亞裔遇襲事件頻傳，近日一名36歲亞裔男子推著嬰兒車帶1歲的兒子走在街上，卻無端遭到一旁26歲的非裔男子雪梨（Sidney Hammond）揍，且在6秒內竟狂毆這名亞裔男子14拳！警方隔日逮捕雪梨，表示他是無緣無故（unprovoked）攻擊受害者，無法確認這起事件是否和種族有關。

根據外媒報導，舊金山警局（San Francisco Police Department）日前表示，上月29日下午在米申灣（Mission Bay）有一名61歲亞裔男子推著嬰兒車在街上行走，卻在經過一間雜貨店時被一旁冒出的非裔男子雪梨攻擊，從雜貨店的監視器影片中可以看到，雪梨出手凶狠，不但狂揍受害者的頭部和臉部，更在短短6秒內連揍14拳。

▲被打的同時，嬰兒車也不斷往旁邊滾開。（圖／翻攝自推特）



監視器畫面顯示，在事件發生前兩人並未有任何對話，而亞裔男子在遭到攻擊後一度痛倒在地，身上也有明顯傷勢，但他並不願就醫，而非裔男子攻擊完後竟若無其事的直接走掉。這名亞裔男子事後也表示，當時他正在等過馬路，卻感覺到有陌生人從他後面靠近，沒想到卻突然被揍倒在地，隨後迎來的是瘋狂重擊的拳頭，他只能身體捲曲用手護住自己的頭部，「更可怕的是，我當時無法保護自己的小孩，他坐在嬰兒車上，但嬰兒車卻慢慢的滾開，作為父母真的非常痛心。」

事發隔日後，舊金山當局也立即逮捕雪梨，並在本月6日以傷人罪移送法辦。據悉，他在約1個月前就已在相同地點無端攻擊路人，甚至有竊盜前科，不過舊金山警方也指出，由於他的傷人事件都是無端攻擊，因此無法確認此案件是否和出於種族動機有關。