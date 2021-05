6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

▲亞裔男子在街上遭到無端攻擊。(圖/翻攝自推特)



實習記者周依儒/綜合報導

美國亞裔遇襲事件頻傳,近日一名36歲亞裔男子推著嬰兒車帶1歲的兒子走在街上,卻無端遭到一旁26歲的非裔男子雪梨(Sidney Hammond)揍,且在6秒內竟狂毆這名亞裔男子14拳!警方隔日逮捕雪梨,表示他是無緣無故(unprovoked)攻擊受害者,無法確認這起事件是否和種族有關。

根據外媒報導,舊金山警局(San Francisco Police Department)日前表示,上月29日下午在米申灣(Mission Bay)有一名61歲亞裔男子推著嬰兒車在街上行走,卻在經過一間雜貨店時被一旁冒出的非裔男子雪梨攻擊,從雜貨店的監視器影片中可以看到,雪梨出手凶狠,不但狂揍受害者的頭部和臉部,更在短短6秒內連揍14拳。

監視器畫面顯示,在事件發生前兩人並未有任何對話,而亞裔男子在遭到攻擊後一度痛倒在地,身上也有明顯傷勢,但他並不願就醫,而非裔男子攻擊完後竟若無其事的直接走掉。這名亞裔男子事後也表示,當時他正在等過馬路,卻感覺到有陌生人從他後面靠近,沒想到卻突然被揍倒在地,隨後迎來的是瘋狂重擊的拳頭,他只能身體捲曲用手護住自己的頭部,「更可怕的是,我當時無法保護自己的小孩,他坐在嬰兒車上,但嬰兒車卻慢慢的滾開,作為父母真的非常痛心。」

事發隔日後,舊金山當局也立即逮捕雪梨,並在本月6日以傷人罪移送法辦。據悉,他在約1個月前就已在相同地點無端攻擊路人,甚至有竊盜前科,不過舊金山警方也指出,由於他的傷人事件都是無端攻擊,因此無法確認此案件是否和出於種族動機有關。

