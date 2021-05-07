東京、大阪疫情堪憂！　日本政府擬延長緊急事態宣言至5／31

▲日本大阪疫情升溫，可用病床數岌岌可危。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

距離東京奧運登場只剩77天，日本疫情仍未有明顯好轉，多名官員透露，日本政府擬將延長東京、京都、大阪、兵庫4都府縣的緊急事態宣言至月底，並可能從12日起追加發布愛知與福岡2縣。

▲北海道札幌5日舉辦東京奧運的馬拉松測試賽。（圖／路透）

根據日本共同社、NHK報導，日本首相菅義偉6日曾向媒體透露，有意延長緊急事態宣言，將於隔日專家會議後決議。對此，除了東京都知事小池百合子表態有必要延長外，京都、大阪、兵庫3府縣6日也分別召開了對策總部會議，要求延長宣言。日本政府與傳染病專家於7日上午9時舉行了「基本應對方針小組委員會」，包含經濟再生擔當大臣西村康稔等人皆出席會議。

西村康稔表示，大阪與東京6日分別新增591人、747人確診，目前已經大幅超越第4階段的感染情況，尤其是大阪的可容納病床數正處於極其危急的狀態。另外，愛知縣和福岡縣的病例增加趨勢未消，病床狀況也變得嚴峻。在此基礎上，小組委員會研擬將東京、京都、大阪、兵庫4都府縣原訂止於11日的緊急事態宣言，可能延長至31日，愛知、福岡2縣則可能從12日起納入緊急事態對象地區。

報導指出，目前宮城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛、沖繩等7縣實施的「防止蔓延等重點措施」也有機會與緊急事態宣言一併延長實施至31日，並可能自9日起追加新增北海道、岐阜縣與三重縣，其中，愛知縣若上升至緊急事態宣言則不再適用「重點措施」，而宮城縣則有望在11日到期後從實施對象中排除。

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