亞契2歲了！哈利、梅根罕見曝「愛兒全身照」...超萌身影融化網

▲亞契2歲背影照。（圖／翻攝自archewell.com）

實習記者高琳景／綜合報導

哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於去年宣布從王室出走後，一舉一動備受外界關注。他們的長子亞契（Archie）於6日慶祝2歲生日時，夫妻倆也不忘在社群媒體上Po出照片，可愛模樣融化不少網友的心。

哈利王子與梅根於6日，透過官方網站發布了一張亞契王子的背影照來慶祝他的2歲生日。從照片中可見，2歲的亞契已學會站立，而手拿氣球仰望天空的模樣，更是融化不少網友的心。

而在新冠疫情肆虐下夫妻倆也不忘寫下，「有太多的家庭仍在疫情的影響下而苦苦掙扎，我們想不出更好的方式來紀念兒子的生日。如果我們所有人都能展現同情心，那將會產生更深遠的影響，即使很小的貢獻，也會產生連鎖反應。」

除了夫妻倆發文外，女王伊莉莎白二世也在官方推特帳號發文，而威廉王子和凱特王妃也在官方IG發佈大合照，寫下「祝福亞契有個非常愉快的2歲生日。」此舉被不少網友認為是向哈利夫妻釋出善意。

哈利王子與梅根自卸下王室身分後，便移民到美國居住。據了解，兩人在今年3月接受知名脫口秀主持人歐普拉專訪後，不僅成為外界關注的焦點之一，更是讓整個王室翻天覆地，兄弟倆的關係更是降到冰點。