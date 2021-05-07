北韓封鎖國境攏是假？貨物列車來往數量暴增　運往中國貨物堆滿地

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

自從去年1月新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，北韓（朝鮮）當機立斷封鎖朝中邊境，據傳這使首都平壤與全國各地民生物資短缺，長期仰賴出口中國市場的北韓經濟頓時陷入嚴重萎縮，加上核武政策引來國際持續經濟制裁，平壤當局重新喊出「苦難的行軍」。不過，美國智庫從衛星相片分析發現，北韓封鎖國境很有可能是假的。

連結北韓新義州至中國遼寧省丹東的貨車數量雖然在疫情爆發後劇減，但來往兩地的軌道貨物列車數量卻反而明顯增加，尤其從日媒NHK於今年4月15日公開的相片中，發現停造在遼寧丹東站的數十輛列車上竟印有韓文「西浦－丹東」（서포-단동）字樣，而西浦站為平壤城廓的外圍車站，主要是做為國際貨物列車的專用車站。

▲列車上印有「西浦－丹東」的韓文字樣。（圖／達志影像）

《韓聯社》報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）根據新冠疫情爆發前的2019年9月至今年4月的衛星相片，分析新義州與丹東在這之間的變化，先前外媒報導曾指出，平壤當局在全球疫情爆發後的去年1月21日封鎖朝中邊境，兩國貿易量驟減80%以上。

該智庫以2019年4月與去年4月朝中邊境衛星相片分析，雖然從疫情開始爆發與平壤當局封鎖邊境後，來往兩國海關的貨車通行量減少88%；但是來往兩地火車站的貨運軌道列車數量卻不減反增，從2019年9月只有110輛、去年4月的152輛，直到今年4月17日增長至多達285輛。

▼從中國遼寧丹東，望向北韓新義州的聚落與工廠。（圖／路透社）

▲隨著疫情爆發，來往北韓、中國的貨車通行量減少88%。（圖／路透社）

另外，去年10月中旬位於新義州火車站露天堆積場東邊的臨時軌道上原本設有篷蓋，但是到了今年3月31日至4月1日時，篷蓋卻被移除。智庫分析，該蓬蓋有可能是用於保護運往中國貨物列車上的貨物，隨著蓬蓋的移除，可能代表著不久之後將迎來重啟朝中邊境貿易。

而從結論上來看，在衛星相片上可以發現到，新義州鐵路設施上逐漸堆滿準備運往中國的貨物，這代表著透過鐵路的朝中貿易，在不久的將來將在有限制的範圍與條件下重啟。

►北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元