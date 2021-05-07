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慧眼看天下／美國太吸金 全球投資市場哀鴻遍野？


新聞節目中心／綜合報導

從去年開始，投資人就能感受到熱錢湧入市場的魅力，看著台北股市指數節節高升，不管是不是股民，都會熱血沸騰，今年第一季，本來還在坐噴射機的全球股市受到震盪，原因之一就是受到美國總統拜登推出的百日新政“American Jobs Plan” 美國就業計劃的影響，市場預期美國經濟前景亮眼，使得大筆資金轉向美國，擁抱美元資產。當新興市場出現波動，而美國的投資市場前景被看好的時候，投資人是不是應該反向思考？而相較於頻頻創新高的股票市場，現在是不是前進債市的好時機？《慧眼看天下》第146集，就邀請到野村投信投資策略部副總經理張繼文以及NN (L)新興市場債券基金經理胡璋健，與主持人黃寶慧一起分析，全球債券市場的投資前景究竟是如何？

▲▼胡璋健談新興債市（圖／慧眼看天下）

股市波動大 不想受驚 投資人可以學習認識債市？
五月的台股進入短期盤整格局，眾多股票下殺的速度讓許多投資小白嚇得臉色更加慘白，不少投資人大喊賺了三個月，卻一夕被套牢，到底什麼時候股票市場才能不要再這麼震盪？偏偏這就是股市最大的魅力，沒有波動就沒有更大的利潤空間，因此心臟不夠大顆、不夠強的投資人，如果不想整天心情被股市指數牽著走，那麼不妨開始學習認識債券市場。債券市場跟股票市場不同，發債公司在發行債券時，會提供有價的擔保品，所以投資人可視債券為自己跟發債公司之間的借貸依據，因此除了借錢還錢之外，當中還伴隨增生的利息，所以投資債券，投資人除了可以拿回本金之外，配息也是這個市場裡最讓投資人感興趣的重要因素。

根據路透報導，國際金融協會（IIF）公布數據顯示，4月份流入新興市場的股票和債券投資組合的外國資金淨額為今年以來最高，4月淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為455億美元（約新台幣1.2兆元），為今年1月以來最大月度淨流入。在債市方面，4月流入中國債市的資金為48億美元，是2020年4月之後最少的紀錄，流入非中國新興市場債市的資金則達到264億美元，是去年11月以來的最高。

儘管今年2、3月，新興債市出現資金撤出的現象，但根據NN (L)新興市場債券基金經理胡璋健的觀察分析，這當中主要的原因是因為美國國債殖利率上升得特別快，有些投資者會擔心美國國債殖利率持續上升，所以短期將新興債市的資金撤出，4月因為美國國債殖利率開始趨於穩定，投資人放下擔憂，所以資金又開始回流債市。胡璋健認為債市有一件事情值得注意，那就是全球債務有高達13億萬美元是處在負利率，而發達國家市場中有四分之一的債券也是處在負利率，特別是在歐洲發達國家接近三分之二的政府債券也是處在負利率，就導致很多國際投資者，特別是機構投資者他們需要尋找高收益的債券，當市場相對穩定的時候，就會出現資金流向新興主權債市場。

不過投資高收益債券也不是就沒有風險，目前債市相較於前幾年的狀況變得小很多，以高收益主權債來說，有75%的國家是屬於原物料出產國，今年石油、銅的價格紛紛上漲，對這些發行債券的地區來說是受益的，當這些新興高收益國家的獲利上漲，也意味著還款能力的增加，對於投資人來說，投資新興債市注意的是趨勢，跟投資股市要時時掌握財報是兩種不同的投資心情。

▲▼ 張繼文談新興債市。（圖／慧眼看天下）

稀有物現身？ 墜落天使債、綠色債券 投資人認識幾個？
不管怎麼說，投資債券就是借錢給別人，所以投資人的錢到底借給誰比較能夠賺到錢？這件事就得花心思琢磨，最近市場上出現兩個投資人比較少聽到的債券名稱，一個是「墜落天使債」，一個是「綠色債券」。野村投信投資策略部副總經理張繼文就舉例全球最大嘉年華郵輪，本來屬於投資級債券，因為去年受到疫情影響生意大受打擊，所以被降評等為高收益債，當體質不差的投資級債券被降為高收益債券的時候，這種債券就被稱為「墜落天使債」，但不代表他沒有機會變成「明日之星」在2020年有許多不錯的投資級債券紛紛墜落，不少專業經理人就十分看好這類「墜落天使債」，相信後疫時期這些公司將會有不錯的表現，因此投資債市跟投資股市一樣，不要總是注意高點，有時候審慎分析低點，也是一門很重要的投資功課。至於「綠色債券」就是跟氣候相關的債券，這類債券今年也受到一些投資機構的關注，據預測在未來三年中，新興市場綠色債券的發行價值將會達到1000億美元，有興趣的投資人其實也可以做點功課認識一下。

▼完整節目內容，將會於05月08日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第146集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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