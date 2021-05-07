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只買頂級卵子！91億富豪找代孕「拼生100混血寶寶」　已喜獲10女

▲▼希望教育集團執行董事汪男。（圖／翻攝自微博）

▲希望教育集團執行董事汪男。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體瘋傳汪姓教育大亨在國外購買了20個頂級卵子，提供者身分是模特、金融學博士、音樂家等，且都是高顏值的美女，他用自己的精子分別與這些卵子孕成胚胎，都是「女寶寶」，目前已出生的有10個嬰兒，代孕媽媽都是白人。該爆料還稱，最終代孕目標要達到「100個」。

據《澎湃新聞》報導，6日，一份在社交媒體流傳的群組聊天紀錄顯示，一名微信名「陳苗淼」的人稱，自己月嫂剛從美國回來，並且帶回一個1歲的代孕女孩，女孩的爸爸是汪男。

陳苗淼進一步稱，汪男已經在國外購買了20個各領域的頂級卵子，每個卵子的價格四五萬元美元，提供者身分是模特、金融學博士、音樂家等，且都是高顏值的美女；汪男用自己的精子分別與這些卵子孕成胚胎，都是「女寶寶」。

爆料稱，目前已經出生的有10個嬰兒，代孕媽媽都是白人。陳苗淼還透露，目前已出生了10個混血女寶寶，「老大快2歲了，老九和老十今年4月剛出生，已帶回8個孩子回國，還有10個胚胎凍著，因為暫時找不到合適的代母」。

▲懷孕,寶寶（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網傳汪男打算代孕100個寶寶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

該聊天群組隨後透露，這位「揮巨金代孕男」的代孕目標要達到「100個」，並將身分指向希望教育集團執行董事汪男。前述聊天內容還顯示，汪男自己有2個兒子，一個已經大學畢業，另一個在國外讀大學。

對於網傳汪男代孕生下10個孩子一事，6日，希望教育集團公司前台工作人員稱，「這些都是謠言。」其稱，汪男目前人在國外出差。

希望教育集團官網介紹，汪男為公司執行董事、首席執行官兼總裁，自2017年3月13日起獲委任為本公司執行董事，並自2018年2月2日獲委任為本公司首席執行官兼總裁。

2019年11月27日，汪男以21億元人民幣（約新台幣91億元）教育財富名列《2019胡潤百學·教育企業家榜》第31位。

希望教育集團公司官網顯示，希望教育集團成立於2007年10月，舉辦有西南交通大學希望學院、貴州財經大學商務學院、山西醫科大學晉祠學院、貴州大學科技學院、銀川能源學院、南昌大學共青學院等6所本科學院和其他11所高職學院、2所技師學院。2016年7月，光大控股投資希望教育，成為希望教育的重要戰略股東，2018年8月3日，希望教育在香港聯交所成功上市。

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