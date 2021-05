格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

▲美國綜合格鬥(MMA)選手艾爾比(Ray Elbe)和女友。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國綜合格鬥(MMA)選手艾爾比(Ray Elbe)多年前帶著女友到馬來西亞參加比賽時,兩人利用空檔在飯店做愛,沒想到一個「女上男下」的姿勢讓他的陰莖當場被折斷;艾爾比回憶起當時的狀況表示,鮮血噴得滿床都是,「我經歷過幾次重傷,但這種痛苦讓我無法形容。」

艾爾比2012年帶著女友到馬來西亞吉隆坡參加比賽,沒想到卻發生他人生最痛苦的意外,他日前向旅遊生活頻道(TLC)真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)回憶起這件事情時表示,「我經歷過各種大小的傷,但這種痛苦讓我無法形容。」

原來當時艾爾比準備帶著女友外出看電影,但就在出門前,兩人卻突然性致高昂,決定先回到床上激戰一番再出門,「不幸的是,當時她在我上面位置有點太高,而我也不小心滑了出來,當她坐下來的時候,我還是完全勃起的狀態,基本上她就把我的陰莖折斷了。」

艾爾比說,當下的畫面就像是恐怖電影現場,血濺得到處都是,「我經歷過幾次重傷,但這種痛苦讓我無法形容。」接著艾爾比就因為失血過多暈倒,倒地時下巴還撞到地上骨折。艾爾比被緊急送醫後,醫生也告訴他噩耗,基本上他的尿道破裂、動靜脈受損,也就是陰莖完全骨折了。

為了矯正傷口,艾爾比接受了長達12個小時的手術,艾爾比形容當時的心情,「我無法形容那種痛苦,太殘酷了,這對我來說是個難堪的時刻,完全沒有任何男子氣概。」艾爾比也描述了手術的過程,「基本上就是切開皮膚,用2個管子讓斷裂的陰莖再接回來,吃完藥醒來後,我看到我的睪丸真的腫得跟壘球一樣大,而且充血到青一塊紫一塊。」

所幸,艾爾比住院一星期後返家,大約8個星期後就能開始正常工作,目前身體狀態也恢復到了原先的水準;至於和女朋友的關係,艾爾比說,「因為這次的受傷讓我們的關係更緊密,我們可能會永遠在一起,這是我第一次真正體驗到一個女人對我不離不棄。」

