最新照片曝光！長征5B火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

▲ 中國火箭「長征五號B遙二」預計美東時間8日墜落地球表面 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）預計美東時間8日墜落地球表面。依據義大利天文學家最新公布的照片，可見其飛越距離地表約435英里（約700公里）高空時發光，且移動速度極快（extremely fast）。

綜合每日郵報等外媒報導，義大利虛擬望遠鏡項目（Virtual Telescope Project）捕捉到火箭以極快速度移動，看起來就像在發光。拍下這張照片的天文學家（Gianluca Masi）表示，「當時太陽就在地平線下幾度，天空非常明亮……但我們的全自動望遠鏡成功捕捉到此一畫面，正如你所看到發光火箭照片，由於物體亮度極高，可見火箭下方位置出現典型的CCD光暈效應。」

中國火箭「長征五號B遙二」艙長30公尺、寬5公尺，重達21噸。依據其他衛星追蹤數據，該火箭如今被稱為「2021-035B」，並以每秒4英里以上的速度飛行，而此一速度足以在2小時內繞行地球一圈。

儘管非營利組織「航空航天公司」（Aerospace Corporation）先前預測，殘骸將飛越美東城市，墜落在赤道附近的太平洋海域，但美方認定，現階段無法確定其墜落地點，必須要在碎片重返大氣層後數小時才能知曉確切位置。目前世界各地的太空機構及天文學家正在追蹤火箭軌跡，盼能在其墜落地表之際做足準備。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）談及此事時表示，目前並沒有擊落火箭碎片的計畫，現在希望火箭到時候將會落入海中。

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