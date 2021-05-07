美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

▲莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗獲評為世界最佳新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國藥廠莫德納（Moderna）的新冠疫苗日前被「世界疫苗大會」評選為「全球最佳對抗新冠肺炎疫苗」，此外，莫德納疫苗也獲得了「最佳疫苗新技術／新平台」獎。據報導，其餘包含俄羅斯Sputnik V疫苗與牛津大學AZ疫苗等也獲入圍，但其中並未包含中國製新冠疫苗。

根據《俄羅斯衛星社》等外媒報導，「世界疫苗大會」（WORLD VACCINE CONGRESS WASHINGTON 2021）於本月4至6日在美國華盛頓會議中心召開，其中美國莫德納疫苗被評選「最佳新冠疫苗」，其他入圍的美製疫苗有輝瑞（Pfizer）與德國BNT合作研發的疫苗、諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax），以及碩騰生技（Zoetis）。

至於入圍的其他國家疫苗則有，英國與瑞典合資藥廠AstraZeneca與牛津大學共同研發的AZ疫苗、俄羅斯Sputnik V疫苗、加拿大Medicago生技、比利時楊森製藥（Janssen）、印度巴拉特生技（Bharat）等多國疫苗，然而，入圍名單中並沒有中國製造的疫苗。

莫德納疫苗被評為最佳疫苗外，同時也獲得「最佳疫苗新技術／新平台」獎，但由於「世界疫苗大會」未公開相關評選數據資料，公正性也遭到外界質疑。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於6日公開表示，即使世界疫苗大會選擇了莫德納，但實際狀況是否如此，可能要等到分析出結果的10年後才見分曉。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事