　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗獲評為世界最佳新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國藥廠莫德納（Moderna）的新冠疫苗日前被「世界疫苗大會」評選為「全球最佳對抗新冠肺炎疫苗」，此外，莫德納疫苗也獲得了「最佳疫苗新技術／新平台」獎。據報導，其餘包含俄羅斯Sputnik V疫苗與牛津大學AZ疫苗等也獲入圍，但其中並未包含中國製新冠疫苗。

根據《俄羅斯衛星社》等外媒報導，「世界疫苗大會」（WORLD VACCINE CONGRESS WASHINGTON 2021）於本月4至6日在美國華盛頓會議中心召開，其中美國莫德納疫苗被評選「最佳新冠疫苗」，其他入圍的美製疫苗有輝瑞（Pfizer）與德國BNT合作研發的疫苗、諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax），以及碩騰生技（Zoetis）。

至於入圍的其他國家疫苗則有，英國與瑞典合資藥廠AstraZeneca與牛津大學共同研發的AZ疫苗、俄羅斯Sputnik V疫苗、加拿大Medicago生技、比利時楊森製藥（Janssen）、印度巴拉特生技（Bharat）等多國疫苗，然而，入圍名單中並沒有中國製造的疫苗。

莫德納疫苗被評為最佳疫苗外，同時也獲得「最佳疫苗新技術／新平台」獎，但由於「世界疫苗大會」未公開相關評選數據資料，公正性也遭到外界質疑。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於6日公開表示，即使世界疫苗大會選擇了莫德納，但實際狀況是否如此，可能要等到分析出結果的10年後才見分曉。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！　遭HowHow狂虧「輸不起」瞬
最佳新冠疫苗是這一家！　中國疫苗連入圍都沒有
梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：未來10天都會像夏天
快訊／中選會公告：藻礁、反萊豬公投皆「跨越成案門檻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

兒時遭兄性侵　她飲恨計畫殺全家！從自己兒子下手「毒殺13次」

史上首次！法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

兒時遭兄性侵　她飲恨計畫殺全家！從自己兒子下手「毒殺13次」

史上首次！法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

台灣生養一孩花多少？媽媽告訴你：500萬跑不掉

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

坐穩股王寶座！矽力-KY股價衝破3300元　創歷史新高

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

刮刮樂版《神鬼交鋒》！廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

醫師劈腿女患者「帶回家上床」　妻撞見一查更怒...她只是小四

陽明海運去年大賺破百億「傳全面加薪」　業界估比照長榮加薪3%

參選黨主席先繳1千萬保證金　李來希嘆：國民黨窮的是志氣

「你海外刷了90萬」機靈哥2招神戲弄　詐騙沉默30秒認輸！

陸長征5B火箭殘骸「被失控」　環時批外媒：偽命題

下半身換下半生！兄弟奉獻蛋蛋 激勵癱瘓友復健「腳好了給你踹」

國際熱門新聞

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

長征火箭預估週末重返大氣層　美稱無擊落計畫

美台巴拉圭三方　尋求再生能源應用合作

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

長髮爬滿蠕動頭蝨！網一看：頭超癢

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

更多熱門

相關新聞

日航擬結束近40年高雄營業處

日航擬結束近40年高雄營業處

疫情重創航空業。民航局官員今天證實，日本航空報備擬結束成立近40年的高雄營業處；高雄國際航空站則盼日航留下。日航台灣分公司今天回應，一切等待明天總公司的正式通知。

輝瑞、嬌生搶人才！北醫大就業博覽會供上百職缺

輝瑞、嬌生搶人才！北醫大就業博覽會供上百職缺

東京：有必要延長緊急狀態

東京：有必要延長緊急狀態

不正確戴口罩菲律賓喊抓！戴下巴拘留9hrs

不正確戴口罩菲律賓喊抓！戴下巴拘留9hrs

醫護消失影片曝！病患躺床缺氧等死

醫護消失影片曝！病患躺床缺氧等死

關鍵字：

莫德納新冠疫苗AZ疫苗Pfizer輝瑞COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面