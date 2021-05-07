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YouTuber拍片直擊印度慘況！　他揭殘酷真相：比起疫情更怕餓死

▲▼YouTuber拍片直擊印度慘況。（圖／翻攝自YouTube／印度三哥MANU马怒）

▲YouTuber馬怒拍片直擊印度慘況。（圖／翻攝自YouTube／印度三哥MANU马怒）

記者張方瑀／綜合報導

印度7日新增41萬4188人確診、3915人病歿，而這波疫情造成醫療系統崩潰，人民無法獲得妥善治療，專家相信實際染疫人數可能更多。印度YouTuber馬怒也拍片表示，對於許多印度居民來說，最可怕的並不是新冠肺炎，而是很可能在街道上活活餓死。

在賈斯坦邦（Rajastan）齋浦爾（Jaipur）經營中式餐廳的YouTuber馬怒6日在最新影片中表示，對印度當地居民來說，比疫情更可怕的是，可能會在街邊被活活餓死。他在影片中跟著弟弟帶著100份的食物到路上分送街友，而街友爭先恐後的模樣更讓他印象深刻。

在影片中，馬怒坐在汽車駕駛做拉下車窗分送食物，只見許多街友一哄而上，馬怒必須一邊吩咐他們把口罩戴好，一邊維持秩序請他們不要將手伸入車內，還要大吼，「再不依照指示，就要把車窗關上。」馬怒的弟弟也在另一頭將食物優先發送給女性街友。

除此之外，許多警察36度的高溫下值勤，因此他們也準備了冰涼的酸奶分送給警察。馬怒表示，他還從中國買了製氧機，免費出借給街坊鄰居使用，現在至少已成功救活5、6個人，「我2020年的目標是賺錢、買房、結婚，但在我爸爸也確診之後，我覺得好好活著、照顧家人才是最重要的。」

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