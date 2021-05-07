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桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命！15焦屍堆女廁　31年後現況曝

華國大戲院曾是桃園市繁華指標，火警後淪為棄墟。（圖／報系資料照，下同）

▲華國大戲院曾是桃園市繁華指標，火警後淪為棄墟。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市「正發綜合大樓」31年前除夕夜發生火警，火勢從地下一樓的美食街迅速往上延燒，整棟樓瞬間陷入火海。由於建物4樓是知名的「華國戲院」，當時不少人正在看電影，過程中聞到燒焦味，嚇得立刻往外逃竄，無奈當時消防法規尚不完善，逃生通道都被封死，導致大批民眾受困，最後釀成28死慘劇。

據了解，正發大樓舊址位於桃園區永安路、新生路和民權路三叉路口，初為桃園縣縣長陳長壽住所，後售出改建為地上5層、地下1層的商業大樓，原本是一間百貨公司，後因經營不善將1樓及地下室改為小吃街，2至3樓為「古早人」理髮廳，4樓為播放A片及三級片的華國電影院，5樓以上則為賓館。

罹難者靈位就擺在1樓入口處。

▲罹難者靈位就擺在1樓入口處。

1990年1月27日除夕夜，樓下的餐飲業者烹煮食物時不慎引發火警，雖然消防人員及各式救災車輛火速趕到現場，卻因業者私自封鎖逃生門、拆除火警設備導致救災困難；不僅如此，大樓內部裝修大多為易燃材質，火勢一發不可收拾，並迅速往上延燒，加上逃生通道被阻斷，造成大批民眾受困火場，淪為焦屍。

根據統計，正發大樓火警共造成28人死亡；其中位於2樓的理容院有3人罹難、3樓電梯內5人；樓上的華國戲院死傷更是慘重，總計有19人死亡，光是女廁就找到15具焦屍；男廁則有3人，其他樓層1人。事發後，罹難者靈位被供奉在火場1樓入口處，深夜經過時顯得格外陰森，讓當地人避之唯恐不及。

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