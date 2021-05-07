　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

記者黃翊婷／綜合報導

印度北方邦馬霍巴（Mahoba）日前舉辦一場婚禮，新娘當眾要求新郎背誦乘法表，沒想到對方根本不會，讓她氣得直接宣布退婚。後來新娘的表妹向媒體透露，因為事前對新郎的教育程度一無所知，才想出抽考數學這樣的小測試，結果意外揭穿男方家長刻意隱瞞新郎未受過教育一事，家人們都很支持表姊的決定。

▲▼ 婚禮,印度,新娘,結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新娘抽考數學問題，意外揭穿新郎根本沒有受過教育。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據印度媒體《The Tribune》報導，這場婚禮地點位於馬霍巴地區的村莊Dhawar，1日晚間新人們按照流程穿上禮服出席結婚典禮，結果剛走進婚禮大廳，新娘突然當眾要求新郎背誦乘法表「2」的部分，算是相當基礎的數學測驗。

沒想到新郎竟然傻在原地，根本背不出乘法表，氣得新娘直接宣布退婚並離開現場，理由是不願意嫁給一個連基礎數學都不懂的人，就連親友追上去試圖說服，也沒有讓她回心轉意。

事後新娘的表妹透露，因為男方從未提過新郎的教育程度，表姊才會想出這個小測試，沒想到這一試竟然揭穿男方家長的謊言，「新郎根本沒有受過教育，他沒有上過學，他們欺騙了我們」，幸好表姊勇敢拒絕這門婚事，也獲得家人的諒解與支持，所以不用擔心以後會受到異樣眼光看待。

據了解，這場告吹的婚事經過地方人士協調，雙方家庭已經達成共識，決定不報警，但要返還先前互相贈送的禮物、珠寶等財物。

ET快訊
徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！　遭HowHow狂虧「輸不起」瞬
最佳新冠疫苗是這一家！　中國疫苗連入圍都沒有
梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：未來10天都會像夏天
快訊／中選會公告：藻礁、反萊豬公投皆「跨越成案門檻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

兒時遭兄性侵　她飲恨計畫殺全家！從自己兒子下手「毒殺13次」

史上首次！法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

兒時遭兄性侵　她飲恨計畫殺全家！從自己兒子下手「毒殺13次」

史上首次！法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

台灣生養一孩花多少？媽媽告訴你：500萬跑不掉

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

坐穩股王寶座！矽力-KY股價衝破3300元　創歷史新高

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

刮刮樂版《神鬼交鋒》！廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

醫師劈腿女患者「帶回家上床」　妻撞見一查更怒...她只是小四

陽明海運去年大賺破百億「傳全面加薪」　業界估比照長榮加薪3%

參選黨主席先繳1千萬保證金　李來希嘆：國民黨窮的是志氣

「你海外刷了90萬」機靈哥2招神戲弄　詐騙沉默30秒認輸！

陸長征5B火箭殘骸「被失控」　環時批外媒：偽命題

泰國LINE合體！LISA找TEN學跳《秘境》　她抱愛貓想索吻..牠轉頭就跑XD

國際熱門新聞

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

長征火箭預估週末重返大氣層　美稱無擊落計畫

美台巴拉圭三方　尋求再生能源應用合作

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

長髮爬滿蠕動頭蝨！網一看：頭超癢

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

更多熱門

相關新聞

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

印度第二波疫情失控，連續15天確診數破30萬，累計病例超過2000萬，我國駐印代表處也傳出6人染疫。有媒體引述「內部知情人員」論述，指稱該代表處不僅未落實分組分流上班，且代表處同仁被要求上班，甚至週末加班；但外交部6日則駁斥此與事實不符，並譴責，該人未依循既有管道向總部表達意見，而是選擇匿名方式向媒體爆料的作法，外交部表示遺憾。

新郎遭「綁吊車噴水柱」...下秒西裝全炸裂

新郎遭「綁吊車噴水柱」...下秒西裝全炸裂

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

尼泊爾單日新冠確診8659例創新高

尼泊爾單日新冠確診8659例創新高

印度台商等待回台！專機談妥就出發

印度台商等待回台！專機談妥就出發

關鍵字：

印度結婚

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面