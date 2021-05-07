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兒時遭兄性侵　她飲恨計畫殺全家！從自己兒子下手「毒殺13次」

▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲小方兒時受哥哥性侵，媽媽還偏袒哥哥，讓她心生恨意。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者崔子柔／綜合報導

新加坡29歲女子小方（化名）兒時多次遭哥哥性侵，眼見哥哥即將結婚生子，她難掩心中恨意，計劃在大嫂預產期放火把媽媽、哥哥與自己及孩子們燒死。

根據《中國報》報導，小方育有2女1子，她對6歲的兒子特別寵愛，為了避免讓他受到火燒折磨，特別上網找了無痛殺人法，7個月內13度給兒子注射高劑量胰島素，讓兒子多次險些喪命送醫急救，全案才被醫護人員揭開。

小方在9歲至12歲期間，多次受到哥哥性侵，哥哥事後被判刑2年，小方認為判得太輕，而且媽媽也不站在自己這邊，決定離家出走，並飲恨在心。

小方2013年結婚後生了3個孩子，2018年得知哥哥將結婚且大嫂已有孕，回想哥哥當年犯過的罪，認為他不配擁有幸福家庭生活，殺人的念頭隨之萌生。

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小方先從自己的兒子下手。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小方計劃在大嫂的預產期2019年9月放火，把媽媽、哥哥、自己、她的2個女兒燒死，並從馬來西亞的藥房購買胰島素，上網看影片學習如何注射。

小方在2019年1月第一次給兒子注射，並在接下來的7個月內注射13次，兒子在同年6月3度因經常性的劇烈頭痛、嘔吐與手指麻痺送醫，當時小方欺騙醫師兒子患有川崎氏症（Kawasaki Syndrome），讓醫師診斷不易，核磁共振（MRI）檢查後又找不出問題，最後在腰椎穿刺檢察才發現他血糖極低，小方竟還在兒子住院治療前再次替他注射胰島素。

男童在和一名兒童護理師對話時，才告知小方常替他注射藥物，且每打完會「覺得很餓」，並展式書包裡大量的餅乾糖果，案件才就此被揭發。

主控檢察官指出，小方患有創傷後壓力症候群、重度憂鬱症、反社會型人格障礙、代理型孟喬森症候群，但小方清楚自己的犯罪行為，且意圖殺害兒子，5日判決指出，小方被判處有期徒刑5年。

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