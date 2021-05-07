4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

▲野崎幸助（左）自稱「4000人斬」，新婚僅3個月就在家中暴斃。當年22歲的須藤早貴（右）曾經拍攝成人影片，作品登上素人榜熱銷第一名。（圖／翻攝自推特）

記者吳美依／綜合報導

日本77歲富豪野崎幸助自稱「4000人斬」，2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴，新婚僅3個月竟在家中暴斃。警方展開長達3年調查後，4月28日依殺人罪逮捕其「AV嫩妻」。podcast節目《宇宙人外信》聊到，「老少配」在英日韓語講法各有不同，「包養」除了常聽見的「糖爹」（sugar daddy），在日本也有「爸爸活」（パパ活）的說法。

《宇宙人外信》提到，雖然在台灣會用爺孫戀、父女戀等詞，形容年紀差距較大的情侶夫妻，但在英日韓語中可能會說「May-December relationship」、「年の差カップル」、「나이 차이 많이 나는 커플」，不太著重描述哪方較年長，或兩者究竟相差幾歲，沒有像中文一樣精準表達。

「包養」形容以物質條件為前提的關係，且通常可能是秘密戀情。英文最常聽見的就是「糖爹」，韓文「스폰남」（seupon）則以「贊助」的概念來形容。接受利益的那方，可能使用有著「飼養」意味的字稱為kept man，或者「條件女」（조건녀）等等。

至於日本近年新興的「爸爸活」，雙方通常在推特上互相聯絡，滿足彼此需求，在去年因疫情經濟受挫而暴增，成為疫情時代引發熱議的社會議題。

3位主持人認為，雖然外界時常關注情侶或夫妻年紀差距，但在一段關係中，個性與相處才是重點，只要成年合法、坦誠相對，一切都是個人自由，身高反而才是更大影響因素。但Ethan也補充提到，如果雙方相差10歲，成長背景完全不同，磨合期可能需要更多努力。

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