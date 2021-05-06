2男求婚遭女學霸拒絕！揪人闖香閨　她「身中數槍」倒臥血泊慘死

▲英國籍24歲法學院畢業生米拉。（圖／翻攝自Facebook、Linkedin）



記者張方瑀／綜合報導

英國籍24歲法學院畢業生米拉3日被發現陳屍在巴基斯坦租屋處，且全身多處槍傷，連脖子都有遭勒的痕跡。據了解，米拉先前曾拒絕兩名男子的求婚，而男子撂下狠話要她後果自負；警方也從監視器發現，米拉遇害當晚有4名男子闖入住處，而這兩名求婚遭拒的男子也在其中，目前已對4人發出通緝。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，巴基斯坦裔的米拉（Mayra Zulfiquar）幾個月前返回該國，準備參加親戚的婚禮，沒想到後來巴國被英國列入紅色警戒名單，從該國入境者都必須接受10天的隔離，隔離費用要價1750英鎊（約台幣7萬元），因此她決定在第二大城拉哈爾（Lahore）租屋，順便陪伴年邁的奶奶。

British woman murdered in Pakistan after refusing marriage proposals: report https://t.co/swRhNYBT5w pic.twitter.com/0YexpU54Fu — New York Post (@nypost) May 5, 2021

米拉待在拉哈爾的這幾個月，認識了一群新朋友，其中有兩名男子非常愛慕她，甚至向她求婚，結果雙雙遭到拒絕；沒想到兩名男子竟撂下狠話表示，她必須承擔可怕的後果。對此感到擔心的米拉曾尋求叔叔納吉爾（Mohammad Nazeer）出面幫忙解決，卻還是晚了一步。

米拉的鄰居3日晚間聽到尖叫與兩聲槍響後立刻報警，結果當警方趕抵租屋現場時，她已身中多槍倒臥在血泊中，屋內也被翻得亂七八糟。根據初步驗屍報告，米拉的頸部和手臂皆有槍傷，脖子有明顯勒痕，右手和左腳也有瘀青，死因可能是失血過多，或是遭到勒斃。

當地警方表示，他們在米拉的遺體旁發現她的手機，目前開始進行分析比對，同時調閱附近監視器發現，有4名男子在當天晚上闖入米拉住處，其中兩人便是向她求婚遭拒的男子，現在也已對4人發佈通緝，全案也正在調查當中。

據了解，米拉擁有英國和比利時雙重國籍，從小立志成為一名律師，自倫敦密德薩斯大學 （Middlesex University London）法學院畢業後，前往杜拜的律師事務所實習，是個名符其實的學霸。英國外交部也在聲明中指出，會提供米拉的家屬相關協助。

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