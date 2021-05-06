她全裸「嘴塞襪子」窒息慘死！　男友冷眼狂拍垂死片：好喜歡

▲英國一對情侶從事愉虐性愛（SM），女方卻在過程中窒息死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國西約克郡一對情侶前往威爾斯度假時，在小木屋內展開激烈的愉虐性愛（SM），但男友華倫（Warren Coulton）卻拒絕替戀人鬆綁，甚至一邊拍攝女友克萊兒（Claire Wright）手綁背後、嘴塞襪子的垂死掙扎過程，一邊說著，「我就喜歡這樣」。最後，女方不幸窒息死亡，全身赤裸陳屍房內。

《鏡報》等外媒報導，情侶倆當晚喝了白蘭地、伏特加等烈酒，吸食古柯鹼、搖頭丸，接著拿出自備的領帶、膠帶與手套等道具，架好攝影機，展開愉虐性愛。華倫拍攝影片時說，「妳不能呼吸也不能動，我就喜歡這樣」，接著倒頭呼呼大睡，隔日起床發現女友斷氣，竟畏罪逃逸。

蒼鷺湖邊度假村（Herons Lake Retreat）工作人員2018年7月16日發現受害者遺體，立刻通報相關單位。警方循線抓到嫌犯後，透過技術，還原被刪除的影片，找到許多鐵證。據悉，克萊兒原本穿著一件紅色緊身衣，也曾表達害怕窒息的感覺，最後卻仍發生不幸。

▲華倫（左）在酒精與毒品的影響之下，放任女友克萊兒（右）窒息死亡，被判處6年有期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／North Wales Police）



檢察官卡洛琳（Caroline Rees）出席莫爾德皇家法庭（Mold Crown Court）時說，克萊兒當時「極度無助與脆弱，尤其在酒精與毒品的狀況之下更是如此」，而華倫不僅刪除影片隱藏犯行，也很清楚自己可以輕易解救女友，「他知道這一點，但他不在乎」。

52歲的華倫被形容是一個病態、控制慾強的情人，6日被裁定過失殺人罪成立，判處6年有期徒刑。

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