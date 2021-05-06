　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

購毒糾紛11刀刺死義大利警官　2美籍男判終身監禁

▲▼2名美國嫌犯遭判終身監禁。（圖／路透）

▲判決宣布當下，嫌犯父母激動淚崩。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國2名男子2019年在義大利涉嫌刺殺35歲當地警官瑞加（Mario Cerciello Rega），陪審團5日花了近13小時審議後，判處2人終身監禁，嫌犯父母及受害者遺孀都在場見證。檢察官卡拉布塔（Maria Sabina Calabretta）表示，此謀殺案是「不成比例的致命襲擊」。

死者瑞加律師卡布（Franco Coppi）在判決後表示，「瑞加的死值得大家的同情，但不該為2名嫌犯的判決過於高興，雖然該受懲罰，但他們也在受苦。」檢察官卡拉布塔同樣強調，「終身監禁不是用來展示的戰利品，而是一種公正的懲罰，面對如此悲慘的結果，沒有贏家也沒有輸家。」

案發於義大利時間2019年7月26日清晨，年僅19歲的愛德爾（Finnegan Lee Elder）與18歲的那塔勒約斯（Gabriel Christian Natale Hjorth）向當地毒販購買古柯鹼，未料遭掉包，當下氣憤搶走毒販背包，並勒索用100歐元與古柯鹼換回，警方出現制止時，2人突然拿出預藏的刀子狂刺，受害警官瑞加身重11刀，當場傷重身亡。警方最後在27日下午於羅馬飯店中逮捕2名嫌犯。

2名美國男子被逮捕後辯稱自己聽不懂義大利文，瑞加也未身穿制服，才會錯認為黑道來尋仇，當下只是想要自衛，遭到在場警官反駁早已秀出警察身分；辯方律師聲稱愛德爾有精神病史，長期害怕被攻擊，導致把瑞加認為毒販而殺死他。辯詞雙雙遭檢方駁回，判處終身監禁。

ET快訊
1天喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」　醫嘆：是別人2倍
獨／「最正啦啦隊女神」爆手滑影片外流　經紀人證實：是本人
快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡
獨／小煜驚傳摔倒急送醫　醫生一看警告：拖下去腳會廢掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞裔女紐約地鐵遭襲擊　施暴者「一掌打後腦」嗆：滾下車！

購毒糾紛11刀刺死義大利警官　2美籍男判終身監禁

英3歲女娃患VPS4A神經發育障礙全世界僅6例　父母抉擇生第二胎

英皇室公主6歲生日　夏綠蒂：我16歲要做自己想做的事

步槍開火瞬間「眼前爆炸」　恐怖影片曝光！他慘遭碎片割脖噴血

威廉與凱特當網紅　Youtube開張2天內創97萬觀看數

哥哥從小伸狼爪　她見1幕想殺死全家！「替兒猛打13針」下毒手

2男求婚遭女學霸拒絕！揪人闖香閨　她「身中數槍」倒臥血泊慘死

她全裸「嘴塞襪子」窒息慘死！　男友冷眼狂拍垂死片：好喜歡

老奶奶摔出陽台受困10公尺高空　男「蜘蛛人上身」徒手爬上3樓

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

亞裔女紐約地鐵遭襲擊　施暴者「一掌打後腦」嗆：滾下車！

購毒糾紛11刀刺死義大利警官　2美籍男判終身監禁

英3歲女娃患VPS4A神經發育障礙全世界僅6例　父母抉擇生第二胎

英皇室公主6歲生日　夏綠蒂：我16歲要做自己想做的事

步槍開火瞬間「眼前爆炸」　恐怖影片曝光！他慘遭碎片割脖噴血

威廉與凱特當網紅　Youtube開張2天內創97萬觀看數

哥哥從小伸狼爪　她見1幕想殺死全家！「替兒猛打13針」下毒手

2男求婚遭女學霸拒絕！揪人闖香閨　她「身中數槍」倒臥血泊慘死

她全裸「嘴塞襪子」窒息慘死！　男友冷眼狂拍垂死片：好喜歡

老奶奶摔出陽台受困10公尺高空　男「蜘蛛人上身」徒手爬上3樓

威廉、凱特久違PO哈利夫妻合照！　同天這一舉動被評：不想輸梅根

5月芬芳康乃馨　嘉藥師生校友齊賀母親節快樂

境外確診機率高+檢疫期縮短　陳佩琪：機師第一順位打疫苗很合理

《007》皮爾斯布洛斯南化身高智商劫匪　狂撩嗆辣韓裔美女

藍寅倫手肘傷勢困擾　技術調整尚未實戰

14歲少年把活小龍蝦塞進肛門　遭逆襲7小時竄腸道：醫生！快救我

統一強攻4分大局　前5局6比0擴大領先味全

跟老友變電箱合照　恰恰：叔叔練過打不贏，小朋友別亂學

張庭瑚「昨天才知道」李國毅結婚　見對方16年長跑曝心聲

繳保費巔峰又來了！　3月刷卡金月增333億

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

國際熱門新聞

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

泳池都是人！少年游泳慘遭「抓交替」

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

長髮爬滿蠕動頭蝨！網一看：頭超癢

鼻子大＝陰莖大？日研究：是真的

女子峽谷「失蹤5個月」　警方：她想住這裡

超正紡織廠女工被捲進機器　同事發現已碾成碎片

拿防疫補助金做「巨大烏賊地標」！居民尷尬

比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」回應了

哈利梅根剉咧等！父兄傳將聯手報復

2劑輝瑞疫苗不敵印度變種病毒　傳染病專家染疫過世

傳泰王又當爸！神秘嬪妃誕小王子

超狂客製化星冰樂　員工崩潰想離職

醫護消失影片曝！病患躺床缺氧等死

更多熱門

相關新聞

步槍開火瞬間爆炸！他遭碎片割脖噴血

步槍開火瞬間爆炸！他遭碎片割脖噴血

美國肯塔基州槍械迷史考特（Scott）帶著Serbu牌的RN-50步槍，來到野外試射，未料扣扳機瞬間，槍枝竟在臉部前方爆開，事發過程被攝影機捕捉下來。他被當場炸飛，一度失去視力，眼眶3處骨折，鼻子斷了，頸部甚至被長達1英吋（2.54公分）的子彈碎片擊中，幸好及時送醫，撿回一命。

美國會大廈被炸垮！伊朗超挑釁影片曝

美國會大廈被炸垮！伊朗超挑釁影片曝

長髮爬滿蠕動頭蝨！網一看：頭超癢

長髮爬滿蠕動頭蝨！網一看：頭超癢

貝佐斯太空公司拍賣首張太空之旅機票！

貝佐斯太空公司拍賣首張太空之旅機票！

臉書「禁川普」干預言論自由？

臉書「禁川普」干預言論自由？

關鍵字：

北美要聞義大利美國青年殺人殺警終身監禁

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面